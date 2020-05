Nortorf : Der Corona-Shutdown vermasselte Geschäftsfrau Birgit Wepel die Neueröffnung

Der angebotene Lieferservice stieß bei vielen Kunden auf eine positive Resonanz.

von Helma Piper

05. Mai 2020, 12:36 Uhr

Die Startphase hatte sich die Nortorfer Geschäftsfrau Birgit Wepel auch anders vorgestellt. Gleich zwei neue Läden von ihr sollten pünktlich zum Frühjahr die Vielfalt der Geschäfte in der Nortorfer Innenstadt vergrößern. Doch das Corona-Virus machte diesen Plänen erst einmal einen Strich durch die Rechnung.

Vielen ist Birgit Wepel bereits durch ihr Geschäft „Schönheit am Mittelpunkt“ in der Bahnhofstraße ein Begriff. Nun hat sie mit einem Schuhgeschäft und einem Store für Mode und Kosmetikartikel vor kurzem zwei weitere Läden am Nortorfer Marktplatz eröffnet. „Viele Kunden haben mich gefragt, ob ich nicht auch Schuhe anbieten möchte“, erklärt die Geschäftsfrau. Doch das wäre in den bisherigen Räumlichkeiten schon aus Platzgründen nicht gegangen. Auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie stieß sie gleich auf zwei freie Läden.

„Natürlich hätte ich mich auch nach einer größeren Geschäftsfläche umsehen können, aber das habe ich bewusst nicht getan“, so Wepel. Sind es ihrer Meinung nach doch die kleineren Läden, die die persönliche Beratung und ein guter Service auszeichnen. Neben den Neueröffnungen bleibt das Geschäft in der Bahnhofstraße weiterhin bestehen. Dort werden medizinische Fußpflege und Kosmetik-Behandlungen geboten.

Der Shutdown kam zum unglücklichsten Zeitpunkt.

Das Schuhgeschäft hatte gerade erst eröffnet, das Modegeschäft sollte Anfang April folgen. Nach einer kurzen „Schockstarre“ beschloss die Unternehmerin ihre Kunden die Waren während der Schließungen per Lieferservice anzubieten. „Wir haben auf Anfrage Fotos von den Schuhen und Bekleidungsartikeln gemacht und den Interessierten zur Auswahl zugeschickt“, sagt Birgit Wepel. Das Gewünschte wurde direkt an die Haustür geliefert. Ein Service, der auf sehr große Resonanz stieß. „Ich bin immer noch begeistert, wie viele Kunden uns damit in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben.“

Nachdem die Einschränkungen durch das Coronavirus gelockert wurden, konnte auch Birgit Wepel ihre beiden neuen Läden öffnen. Selbstverständlich unter den vorgegebenen Hygiene-Vorschriften. So dürfen sich derzeit nur maximal vier Personen in dem Modegeschäft gleichzeitig aufhalten. Mindestabstand und Maskenpflicht gehören mittlerweile zum Alltag. „Die Kunden akzeptieren das und richten sich danach“, sagt die Geschäftsfrau.

>Für Kunden, die das Haus nicht verlassen können, bietet Wepel weiterhin den Lieferservice an. Kontaktdaten im Internet: „www.schoenheit-im-mittelpunkt.de“.