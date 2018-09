Holzbunge : Der Bistensee soll sauberer werden

Grünland statt Maisanbau: Landwirte stellen ihre Flächen am Ufer des Bistensees 30 Jahre lang für den Naturschutz zur Verfügung.

13. September 2018, 12:55 Uhr

Wo am Rande des Bistensees in den vergangenen Jahren Mais in Monokultur angebaut wurde, wird in den kommenden 30 Jahren ein artenreiches Dauergrünland mit Lichtnelke, Flockenblume, Wilder Möhre und verschiedenen Kleearten erblühen. Nach intensiven Gesprächen zwischen Flächeneigentümern, der Gemeinde Holzbunge und Vertretern der Kreisverwaltung wurden langfristige Nutzungsverträge geschlossen, die helfen sollen, den Bistensee wieder in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen.

„Der Eintrag an Phosphor muss um 150 Kilogramm im Jahr gesenkt werden, an diesem Ziel arbeiten wir“, erläutert Michel Wittl, Leiter der Umweltbehörde des Kreises, die Motivation. „Wir haben ein Interesse daran, dass die Flächen für einen langen Zeitraum gesichert werden“, so Wittl weiter. Wichtig seien für ihn der Einklang und die Gleichberechtigung von Seensanierung und extensiver Nutzung. Da ein Verkauf für die Eigentümer nicht in Frage kam, entschied man sich gemeinsam für eine langfristige Pacht. Gezahlt wird diese aus Ersatzgeldern, welche dem Kreis durch den Ausbau der Windkraft zur Verfügung stehen. Für rund 25 Hektar fließen so insgesamt 470 000 Euro in die Projekte am Bistensee.

„Wir haben uns für regionales Saatgut entschieden und dieses auf die Nutzung des jeweiligen Eigentümers abgestimmt“, berichtet Kristina Achilles von der Unteren Naturschutzbehörde. „Man schaut sich immer zuerst den Boden an und sucht dann die einzelnen Pflanzen heraus“, beschreibt die Landschaftsökologin das Vorgehen. Auf der Fläche von Torsten Struck, der Pensionspferde versorgt, ist das Regiosaatgut bereits im Herbst vergangenen Jahres ausgebracht worden. „Für die Pferde mähen wir erst später und so kommen die Blumen hoch und die Samen werden reif“, konnte Struck den ersten Aufwuchs in diesem Jahr optimal nutzen. Wichtig für den Pferdehalter sind die flexiblen Zeiträume in den Nutzungsverträgen. „Ich finde so etwas grundsätzlich besser für die Artenvielfalt.“ Die Zusammenarbeit mit dem Kreis sei hervorragend.

„Eine solche Vielfalt hätte sich von alleine hier nicht angesiedelt“, zeigt sich Kristina Achilles erfreut über die Blüten von Margerite, Kamille und Flockenblume. Die Fläche nebenan wurde erst im Sommer dieses Jahres eingesät. Landwirt Wilhelm Wieschnewski aus Ahlefeld hat bereits mehrere Flächen gemeinsam mit der Umweltbehörde extensiviert: „Wenn das Gewässer zu erhalten ist, muss man aktiv werden.“ Er engagiert sich bewusst für die Seensanierung. „Durch den Klee in der Saatmischung soll der Eisweißgehalt für die Kühe hoch gehalten werden.“ So kann auch der Milchviehhalter den Aufwuchs für seine Rinder nutzen.

Neben der Reduzierung der Nährstoffeinträge in den Bistensee, denn eine Düngung erlauben die Nutzungsverträge nicht, hat die Extensivierung noch weitere positive Nebeneffekte. So wird ein Verbindungskorridor entlang des Seeufers geschaffen, der sowohl Habitate für den Artenschutz bereit stellt als auch die Klimaschutzfunktion des Bistensees stärkt. „Dass man sieht, wie die Naturschutz-Maßnahmen zügig umgesetzt werden und man daran mitwirken darf, ist toll“, freut sich Holzbunges stellvertretender Bürgermeister Klaus Bening. „Etwas Besseres können wir dem See nicht antun“.