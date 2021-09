Goden Morgen, Rendsborg! : Den triefend natten Regenschirm schull se mit in't Geschäft bringen

Buten weer Schietwetter un aal dat Water wull se vör de Döör laten. Binnen weer dat aver nich veel beeter.

Rendsburg | Ehr Brillengestell weer twei. Se müss also to'n Optiker. Coronabedingt worr se buuten an de Döör in Empfang nohmen. Wegen dat Schietwetter weer den Regenschirm vull mit Regendropens. Se froogs de Angestellte, wo se de laten kunn. Mit rin nehmen wull se ehm nich, he schull je nich den ganzen Footborrn natt maken. „Och, dat is uns im Moment teemli egol“,...

