Goden Morgen, Rendsborg! : Den Överlevenswillen vun Elefantenohrn is nich to ünnerschätzen

De utfullene Bloov weer ingahn, in den Putt aal lang een Palme introkken – den keem de Överraschung.

Rendsburg | Dat gifft se: Bloomen, mit de man eegens ümmer blots Pech hett. Bi een Rendsborger Poor is dat dat sogenannte Elefantenohr. Dat finnt se nich blots wegen den Namen good, sünnern ok, wiel se so besünners utsüht. Dat erste Exemplar hett bi se allerdings keen langes Leven hatt. Een Blatt worr bruun, denn dat näste und an’t Eeen weer gor nix mehr to sehn. ...

