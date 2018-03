Protest : Demonstration in der großen Pause

Herderschüler solidarisieren sich mit Jugendlichen in den USA und der Forderung nach strengerer Waffengesetzgebung

von Horst Becker

27. März 2018, 10:15 Uhr

Rendsburg | Die Herderschule in Rendsburg zeigt Solidarität mit den Schülerprotesten in den USA. Gestern in der großen Pause versammelten sich hunderte von Schülern auf dem Schulhof und zeigten selbst gemalte Banner. Diese waren in der vergangenen Woche in den Oberstufenklassen Eb und Ec entstanden. „Enough is Enough“ (Genug ist genug) und „March for our Lives“ (Marsch für unsere Leben) war darauf zu lesen. Andere Schüler hielten Pappschilder mit Aufschriften wie „Never Again“ (Nie wieder) und „Not one more“ in die Höhe.

„Wir wollen ein Zeichen in die USA senden und die Schülerinnen und Schüler in ihrem Kampf für eine strengere Waffengesetzgebung bestärken“, machte die Oberstufenschülerin Nele den Sinn der Aktion deutlich. Und der 15-jährige Marius ergänzte: „In den Nachrichten ist viel über die Proteste der US-Schüler berichtet worden. Jetzt wollen wir den amerikanischen Schülern die Unterstützung durch die ganze Schule zeigen.“

Initiator der ganzen Aktion ist Dr. Jan Winkelmann. „Mir imponiert das Engagement der Schülerinnen und Schüler in den USA, es verdient unsere Anerkennung und Unterstützung“, betonte der Politiklehrer. Die Schüler sollen sich durch ihr Handeln als wirksam erfahren. „Wenn man den Mund aufmacht und Position bezieht, hat das Auswirkung“, erklärte Winkelmann. Auch kleine Aktionen würden etwas in den Köpfen auslösen.

Fotos von der Solidaritätsaktion werden über Twitter und Facebook ins Netz gestellt. Damit soll den Schülern in den USA deutlich gemacht werden: „Die Schule im fernen Rendsburg nimmt wahr, was ihr macht und wofür ihr kämpft. Wir stehen an eurer Seite.“

Es wäre noch schöner gewesen, wenn die Initiative zu der Demonstration von den Schülern gekommen wäre, meinte Winkelmann. „Aber Schule ist auch da, um einen Anstoß zu geben, und dann fällt eine Idee auf fruchtbaren Boden.