Mit Mini-Herz-Lungenmaschine : Dem Tod von der Schippe gesprungen

Am 7. Juli geriet Uwe Rutzen in größte Gefahr. Ein schwerer Herzinfarkt brachte ihn an die Schwelle zum Tode. In der Rendsburger Imland-Klinik kämpfte man tagelang um sein Leben, erst im Herzkatheter-Labor, dann auf der Intensivstation. Durch die Kunst der Ärzte, ein neues medizinisches Gerät und die Liebe seiner Familie wurde der 64-Jährige gerettet.

Seit wenigen Tagen befindet sich Rutzen in der Rehabilitation in Malente. „Mir geht es gut, nur mein linker Arm und das rechte Bein wollen noch nicht so richtig, aber das wird bestimmt bald besser“, sagt er. Mit etwas Glück wird vielleicht alles genauso gut wie vor dem Infarkt. Uwe Rutzen kann sich genau daran erinnern, wie er während eines abendlichen Spazierganges mit seiner Frau Beatrix durch Eckernförde plötzlich diesen stechenden Schmerz im Oberkörper verspürte. Schnell brachte ihn seine Frau ins Eckernförder Krankenhaus. Dort wussten die Ärzte sofort, mit was sie es zu tun hatten. Ein Herzkranzgefäß war verstopft, das dahinter liegende Gewebe drohte großflächig abzusterben. Umgehend wurde der Patient in die Imland-Klinik nach Rendsburg verlegt.

Im neuen Herzkatheterlabor gelang es, den Verschluss zu öffnen. Uwe Rutzen kam auf die Intensivstation. Dort mussten die Ärzte um Chefarzt Dr. Nils Haake feststellen, dass sich der Zustand des Eckernförders trotz der erfolgreichen Behandlung im Herzkatherlabor weiter verschlechterte. „Der Infarkt hatte einen großen Teil des Herzmuskelgewebes geschädigt“, erinnert sich Dr. Haake. Alle Blutwerte entwickelten sich negativ. Zudem wurde per Ultraschall festgestellt, dass die Pumpleistung des Herzens stetig sank. Am Ende lag diese nur noch bei etwa zehn Prozent. Selbst stärkste Medikamente konnten das nicht verhindern. Damit drohte ein Multiorganversagen, weil Nieren, Lunge und Leber nicht mehr ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt wurden. Chefarzt Haake: „Wenn sich das Herz durch Medikamente nicht mehr anregen lässt, ist man normalerweise an dem Punkt angekommen, wo Patienten keine Chance mehr haben.“

Doch jetzt gab es noch eine Chance. Die Spezialisten entschieden sich dafür, Uwe Rutzen in ein künstliches Koma zu versetzen und an ein neues Gerät anzuschließen, das seit Anfang des Jahres in der Rendsburger Imland-Klinik im Einsatz ist. Es handelte sich um eine Miniatur-Herz-Lungen-Maschine. Sie kostet so viel wie ein Auto der gehobenen Mittelklasse. Ihr Vorteil: Während für den Einsatz einer herkömmlichen Herz-Lungen-Maschine eine stundenlange Vorbereitung erforderlich ist, kann die Miniaturausgabe innerhalb von zehn Minuten den Betrieb aufnehmen.

Und Eile war geboten. „Ohne diese Maschine hätte Herr Rutzen die nächsten Stunden mit Sicherheit nicht überlebt“, so der Chefarzt. In die Leistenarterie führten die Ärzte einen Katheter bis in das Herz des Patienten ein. Über diesen Schlauch wurde das Blut abgepumpt, in der Maschine mit Sauerstoff angereichert und wieder dem Körper zugeführt. „Der Trick ist, mit der Maschine den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Dadurch konnte das Herz gewissermaßen eine Auszeit nehmen“, sagt Dr. Haake.

Der Effekt: Die durch den Infarkt geschädigten Zellen des Herzmuskelgewebes erholten sich. Haake: „Zeit ist in dieser Situation das beste Medikament.“ Nach einer Woche war die Eigenpumpleistung des Herzens wieder auf 50 Prozent gestiegen. Im Gegenzug wurden die herkömmlichen Medikamente schrittweise reduziert. Die Herz-Lungen-Maschine konnte abgeschaltet werden, nicht aber das Gerät für die künstliche Beatmung: „Die Lunge erholte sich nicht so schnell wie das Herz.“ Mehrere Tage musste Uwe Rutzen noch im künstlichen Koma ausharren. Dann war diese Phase beendet. Am 8. August wurde er auf die normale Station verlegt.

Chefarzt Haake freut sich über die schrittweise Genesung seines Patienten, rechnet den Erfolg aber nicht nur seinem Team an. „Herr Rutzen hat eine super Familie, die jeden Tag bei ihm war“. Dieses zu betonen, ist auch dem Patienten wichtig. Uwe Rutzen schwärmt von der „Top-Betreuung“ in der Imland-Klinik und ist gleichzeitig „so dankbar, dass ich eine solche Familie habe.“ Seine Frau sei die ganze Zeit für ihn da gewesen, ebenso die Söhne Dennis und Philip. Auch der vierjährige Enkel Oke wollte zur Genesung seines Opas beitragen. Gemeinsam mit Vater Dennis nahm Oke das Wellenrauschen an der Ostsee auf. Uwe Rutzen: „Als mir das auf der Intensivstation vorgespielt wurde, habe ich das erste Mal wieder die Augen aufgemacht.“

von Dirk Jennert

erstellt am 24.Aug.2017 | 13:01 Uhr