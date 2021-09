Goden Morgen, Rendsborg! : De Tofel Schokolaad weer klaut – un den Dieb schnell entlarvt

In ehr Vörratsschapp in de Köök is eegentli ümmer een Tofel Schokolaad. Man, op Mal weer se nich mehr dor. De Fruu fung dat Ermitteln an.

Rendsburg | Ehr Vörratsschapp in de Köök is eegentli ümmer ganz gut vull. Mehl und Zucker, Backpulver un Margarine, Nudeln un Ries mutt man ümmer dor hebbn, find de Rendsborgerin. Aver ok Naschkrom hett se ümmer in't Huus. Wat is to'n Bispeel, wenn man sponton to'n Grillen inlodt warrd, aver nix hett, wat man as Gastgeschenk mitbringen kann? Dat is doof. Schokolaa...

