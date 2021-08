Goden Morgen, Rendsborg! : De Sünnenbrill weer noch lang nich dull nuch twei

Eeegns har se sik sülfs versprooken, dat Gestell to entsorgen, wenn dat noch schlimmer ward. Holen hett se sik doran nich.

Rendsburg | Eeegens much se em al lang nich mehr, ehrn lütten Handspeegel. Den Griff weer al lang afbrooken, praktisch in Alldaag weer dat Ding also nich mehr. Man se harr em vun ehr Opa arf, also schull he so lang an’t Leven holen warrn as mööglich. Mit Tesa harr se sogar al de Speegelschiev mit den Rohmen ut Plastig verbunnen. Na ja, nütz je nix, solang dat Ding...

