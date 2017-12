Owschlag : Das Moor als Klimaschützer

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Bis in die 50er Jahre hinein wurde im Owschlager Moor noch Torf abgebaut. So manch Alteingesessener erinnert sich daran, wie er dem Vater das Essen ins Moor brachte und diesem beim Moorstechen zuschauen konnte. Etliche Gräben sind gezogen worden, und als Folge der Entwässerung trocknete das Moor stark aus. „In Schleswig-Holstein gibt es keine natürlichen Moore mehr. Diese findet man nur noch in Litauen oder Estland“, berichtet Angelika Bretschneider vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume. Eben dieses Amt hatte zu einer Informationsveranstaltung in die Gaststätte „De Muusfall“ geladen. Thema war die Vorstellung des Planvorentwurfes zum Managementplan für das FFH-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet „Owschlager Moor“ – ein Thema, das sich sperrig anhört, sich allerdings als sehr informativ entpuppte.

Unterstützt von ihrer Kollegin Ines Winkelmann referierte Bretschneider über die Bedeutung der Moore insgesamt und wusste auch über das Owschlager Moor – welches sie mit Hilfe von Gummistiefeln im Vorfeld erkundet hatte – einiges zu berichten. So erfuhren die knapp 30 Zuhörer, dass es sich hierbei um ein wurzelechtes Hochmoor handelt. Der Hochmoortorf ist direkt auf mineralischem Untergrund entstanden, der nahezu wasserundurchlässig ist. Seit den 90er Jahren wurde das Moor renaturiert und geschützt. „Viele Birkenbereiche sind so nass geworden, dass die Bäume absterben. Das ist gewollt“, erläutert Bretschneider und ergänzt: „Die Maßnahmen haben schon gut gefruchtet, aber es gibt noch einiges zu tun“. Erst wenn sich rotes Torfmoos, Glocken- und Besenheide, Moosbeeren, Scheidiges Wollgras und rundblättriger Sonnentau wieder ausbreiten und die Birken, die für ein degeneriertes Moor sprechen, zurückgedrängt sind, kann das Moor wieder seinen vielfältigen Aufgaben als Klimaschützer (Moore binden Kohlenstoff ) und Lebensraum für zum Teil vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten gerecht werden. Damit sich Kraniche, Kreuzottern und Kammmolche wohlfühlen, sind größere zusammenhängende Moorgebiete sowie nährstoffarme Bedingungen wünschenswert.

Problematisch seien Flächen im Randbereich, die noch in Nutzung sind, weil hierdurch zu viele Nährstoffe in die geschützten Gebiete gelangen, so die Moorexpertin. Um das Moor in dem Ist-Zustand zu erhalten, müssten Wasserstand und Staueinrichtungen überprüft werden. Ein weiterer Schritt sei die Entwicklung von Heideflächen durch Ausmagerung der Böden sowie die Umwandlung von angrenzenden Ackerflächen in Grünland. Für die Kosten käme das Land auf, versichert die Fachfrau. Ein Entwurf für den Managementplan soll Anfang 2018 vorgelegt werden. Alle Eigentümer, Pächter und Jäger sind zu Stellungnahmen aufgefordert.

Kooperativ regte Bernd Vollertsen, Hegeringleiter Hütten West, an, dass man Leute von vor Ort die Überprüfungen durchführen lassen solle, weil die sich gut auskennen würden. „Das Moor ist geschützt. Warum sollte es also uns Eigentümer stören, wenn weitere Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden“, fragte ein Teilnehmer in die Runde. Ines Winkelmann freute sich über die positiven Reaktionen: „Es ist toll, dass es hier so ein großes Eigeninteresse gibt, dass das Moor existiert“. Auch Stefan Rathgeber vom Unabhängigen Kuratorium Landschaft Schleswig-Holstein lobte: „Ich bin erfreut, dass Jäger und Pächter sich für den Erhalt des Moores einsetzen. Das habe ich auch schon anders erlebt.“