Christiansholm : Das Königsmoor hat sich erholt

Mit Zertifikaten können sich Unternehmen und Bürger an Renaturierungs-Projekt beteiligen.

von Helma Piper

20. Juni 2019, 09:06 Uhr

Blaukehlchen haben das Königsmoor bei Christiansholm wieder für sich entdeckt. Auch die bedrohten Vögel „Bekassine“, Libellen, Schmetterlinge und Frösche tauchen in der grünen Oase auf. Seit die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein, eine Tochtergesellschaft der Stiftung Naturschutz, das Moor wiedervernässt, haben sich selten gewordene Arten in dem Gebiet angesiedelt.

"Moor-Futures" für das Wiedervernässungsprojekt

Jetzt laden die Naturschützer zu einem Rundgang durch das Moorgebiet ein. Am Freitag, 21. Juni, von 16 bis 18 Uhr, sollen die Erfolge des größten Klimaschutzprojekts der Stiftung, das seit 2011 läuft, präsentiert werden. Außerdem erklären die Experten den Teilnehmern das sogenannte Konzept der „Moor-Futures“. Das Königsmoor ist nämlich das erste Wiedervernässungs-Projekt, das durch dieses Modell refinanziert wird. Das Prinzip ist simpel. Die Ausgleichsagentur ging in Vorkasse. Seit 2014 können Unternehmen und Privatleute freiwillig beim Land Zertifikate, die „Moor-Futures“, kaufen. Das Geld fließt komplett in die Moor-Renaturierung.

Jeder Bürger kann so seinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Denn trocken gelegte, entwässerte Moorböden zersetzen sich und setzen dabei Treibhausgase frei. Moore hingegen, bei denen der Wasserhaushalt intakt ist, speichern und binden enorme Mengen von klimaschädlichem Kohlendioxid. Außerdem können Brut- und Rastvögel im feuchten Boden leicht nach Nahrung stochern.

Stiftung Naturschutz

Die Stiftung Naturschutz, arbeitet seit Jahren daran, die landestypischen Moore zu reaktivieren. Das Königsmoor war einst eine der größten Hochmoorregionen in Schleswig-Holstein. 1915 legten die Menschen die Flächen trocken, um der Natur den Torf als Brennmaterial abzuringen und um Ackerland zu schaffen. Mittlerweile hat sich durch die Arbeit der Klimaschützer der Wasserstand wieder erhöht. „Die Nässe ist ein Zeichen dafür, dass die Renaturierung des Moores voranschreitet“, freuen sich die Experten über die positive Bilanz.

Weniger gute Nachrichten lieferte das Königsmoor bekanntlich vor sechs Jahren. Ein Bagger versank im matschigen Erdboden und sorgte bundesweit für Schlagzeilen.