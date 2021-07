Guten Morgen, Rendsburg! : Das eigene Grab geschaufelt: Wenn Pflanzen den Schnecken den Weg ins Beet weisen

Wochenlang hatte ein Hobbygärtner aus der Kanalregion keine Last mit Schnecken. Doch auf einmal waren seine Pflanzen vollständig abgefressen.

Rendsburg | In der Vergangenheit hatte ein Mann aus der Kanalregion immer Last mit Schnecken. Sie fraßen ihm den Salat weg und knabberten die Radieschen an. Doch in diesem Sommer hatte der Mann den Nummer-1-Feind in seinen Beeten endlich im Griff. Ein Zaun mit Kupferband hielt die Schnecken ab. Wochenlang war in seinen Beeten nicht eine Schleimspur zu sehen, gesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.