Handball : Das Beste zum Schluss

In der Handball-SH-Liga der Frauen trifft Spitzenreiter TSV Alt Duvenstedt im Topspiel zum Hinrundenfinale auf Verfolger Mönkeberg-Schönkirchen.

von shz.de

14. Dezember 2018, 16:01 Uhr

Allerorts gehen die Teams in den vorweihnachtlichen Endspurt und auch die Frauenmannschaften der Handball-SH-Liga haben nach dem Wochenende bis zum 5. Januar spielfrei. Doch von einem emotionslosen Austrudeln kann keine Rede sein. Die HG OKT II möchte auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern und für den TSV Alt Duvenstedt geht es im Heimspiel gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen um die Herbstmeisterschaft. Die HSG Eider Harde wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

HSG Eider Harde – SG Oeversee/J.-W. (Sonnabend, 17 Uhr)

Das würde doch gut passen: Erst einen Sieg gegen die SG holen und dann frohgemut zur Weihnachtsfeier. Keine Spielerin der HSG hätte etwas dagegen. Nur: ein Sieg? Was war das noch gleich? Lange ist es her, dass Annegret Plöhn-Schmalfelds Mannschaft dieses Gefühl erleben durfte. Manchmal war das Team nah dran, manchmal weit weg. Manchmal gab es Grund des Lobes, manchmal nicht. Immer stärkte Plöhn-Schmalfeld ihren Mädels den Rücken und sie ist auch vor dem Kellerduell guten Mutes. „Das ist die nächste Chance für uns.“ Allerdings konnte ihre Spielmacherin Margit Rohwer die ganze Woche über nicht trainieren. Ihr Ausfall wäre ein großer Verlust. „Am wichtigsten wird in diesem Duell unsere Abwehr sein“, sagt Plöhn-Schmalfeld. Oeversee verfügt über einen sehr wurfgewaltigen Rückraum und kann es von der Torausbeute locker mit den Mannschaften des oberen Tabellendrittels aufnehmen. Allerdings – und wie könnte es bei dem drittletzten Platz auch anders sein – entspricht die Abwehr dem nicht. „Wir müssen darauf achten, dass wir uns schnell zurückziehen und Oeversee nicht in den Tempogegenstoß kommen lassen. Gegen Lauenburg haben wir das nicht so gut hinbekommen, das muss besser werden“, so die Trainerin. In den Vorwochen hat ihre Mannschaft einige gute Chancen gegen direkte Abstiegskonkurrenten ausgelassen. „Irgendwie liegen uns die Mannschaften von unten nicht“, grübelt Plöhn-Schmalfeld. Vielleicht ja aber die SG Oeversee.

Slesvig IF – HG OKT II (Sonnabend, 17.15 Uhr)

Die OKT-Reserve könnte mit einem Sieg im benachbarten Schleswig die Abstiegsplätze verlassen, ist dabei aber auf Schützenhilfe der anderen sich tabellarisch südlich befindenden Teams angewiesen. Sollte Eider Harde die SG Oeversee schlagen, wäre das vorbildliche vorweihnachtliche Nachbarschaftsliebe. Nur dann hätte OKT überhaupt eine Chance, vom 13. auf den elften Platz zu klettern und auch das klappt nur dann, wenn Lauenburg verliert. „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall wollen wir zeigen, dass wir trotzdem gewinnen, auch wenn Schleswig der Spielverlegung nicht zugestimmt hat“, sagt Trainer Jörg Becker trotzig. Weil er und zwei weitere Spielerinnen nicht dabei sind, wollte er gern an einem anderen Termin spielen. Um sein Team bestmöglich vorzubereiten, hat er es per Onlinecloud ausreichend mit Videomaterial versorgt. Die personellen Engpässe gleichen Spielerinnen aus der dritten Mannschaft aus. Die Aufgabe gegen Schleswig fasst Becker kurz und knapp zusammen: „Wir müssen deren Aufbauspiel zerstören.“ Wenn lange torlose Minuten wie gegen Treia entfielen und das im Ansatz gute Tempospiel stattfände, dann wäre seine Mannschaft einen kleinen Schritt näher am Plan, nicht auf einem Abstiegsplatz zu verharren.





TSV Alt Duvenstedt – HSG Mönkeberg-Schönk. (Sonnabend, 17.30 Uhr)

Wenn das Team von Trainer Torben Kutschke in eigener Sporthalle verlieren sollte, dann ist die Tabellenführung futsch. Es zählt der direkte Vergleich, und der TSV hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten von der Kieler Förde. Beide haben bislang ähnliches erlebt. Während Mönkeberg gegen Lindewitt und Preetz verlor, gab Alt Duvenstedt je einen Punkt gegen Oeversee und Treia ab. Der große Unterschied der Mannschaften liegt in ihren Stärken. Während Alt Duvenstedt von seiner starken Verteidigung profitiert (22 Gegentore im Schnitt/Mönkeberg 26), ist die HSG mit 30 Toren sehr spielstark. „Das kann man so sagen, die Zahlen lügen nicht. Spielerisch sind die richtig gut, aber trotzdem darf man auch deren offensive Abwehr nicht verachten“, sagt Kutschke, dessen Team mit 27 Treffern ebenfalls keinen schlechten Angriff hat. Wo also gilt es, den Hebel anzusetzen? „Das ist leider immer schwierig, denn eines bedingt ja das andere. In Wellingdorf habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir uns in der Abwehr so schwer tun und um so wichtiger war der Angriff. Wir müssen gegen Mönkeberg also in beiden Teilen gut sein“, so Kutschke. Was die Teams verbindet, ist die Ruhe, die sie auch in spannenden Phasen ausstrahlen. Und auch Kutschke gibt sich trotz der Bedeutung der Partie gewohnt gelassen: „Ich bin ganz entspannt“, sagt er, „allerdings ist ein bisschen Aufregung natürlich immer dabei. Das ist ja ganz normal.“