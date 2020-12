Rendsburg-Eckernförde : Das berührende Gedicht einer Oma über den Tod ihrer vierjährigen Enkeltochter

Ein Stern Ein Stern bedeutet Helligkeit in dieser dunklen Jahreszeit! Ein Stern kann durch sein Leuchten Hoffnung geben auf ein normaleres Leben, wo das Virus nicht gewinnt und wieder eine schöne Zeit beginnt! Ein Stern ist als Zeichen für Freundschaft wie gemacht, weil man ihm alles erzählen kann, er Trost gibt und uns vom Himmel herab an lacht! Ein Stern kann auch Heimat für geliebte und so sehr vermisste verstorbene Kinder sein, auf dem sie jetzt wohnen irgendwo da oben, wo Engel mit ihnen spielen und toben! Einen Stern möchte man jedem Menschen wünschen egal ob Familienmitglied, Freund, Nachbar oder Fremder, Sterne sind für alle da, sie geben Trost, Licht, Heimat, Wärme und Hoffnung in schweren Zeiten Jahr für Jahr! Ein Stern, so nah und doch so fern!