Alt Duvenstedt : Dank fleißiger Bastler: Gartenvögel können kommen

Bei der Aktion der Naturfreunde Büdelsdorf bastelten Kinder mit ihren Großeltern Nistkästen.

von lz

24. Februar 2019, 19:30 Uhr

In der Flohmarkt-Werkstatt der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) wurde gesägt, gehämmert, gebohrt, geschliffen und geschraubt. Die Ortsgruppe Büdelsdorf der Naturfreunde Schleswig-Holstein hatte erneut eingeladen, mit Großeltern und ihren Enkelkindern, Nistkästen zu bauen. Und so konnten alle Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren am Ende des Nachmittags wunderschöne Nistkästen mit nach Hause nehmen.

Vor Baubeginn, erklärte Kirsten Schauer, dass es zunehmend wichtiger wird, dass Menschen Nisthilfen zur Verfügung stellen, da die Gartenvögel in den „aufgeräumten Gärten“ immer weniger natürliche Nistplätze und Höhlen finden. Zusammen wurde überlegt, welche Vögel in Gärten wohnen und ob sie sich ein Nest bauen oder Nistkästen brauchen, wie die Kästen aussehen müssen und wie groß oder klein die Einfluglöcher sein müssen. Es entstanden Meisen- und Starenkästen, Spatzenhäuser und sogar ein Haus für den Gartenrotschwanz, der ein ovales Einflugloch bevorzugt.

Die Kinder waren so begeistert von ihrer Arbeit, dass Leon (4) seinen Kasten noch bemalte und Milo (5) gleich noch einen mehr als Geburtstagsgeschenk für die Schwester baute. Nach den Vorstellungen der kleinen und großen Vogelfreunde soll auch im nächsten Jahr gewerkelt werden. Die Naturfreunde bedankten sich bei der AWR. Deren Mitarbeiter hatten bereits seit Wochen Restholz gesammelt, die Werkstatt hergerichtet und selber mit angepackt.