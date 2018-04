400 Zuschauer : Damen auf Schlamm-Parcours

Beim Koppelrennen steckte so mancher Wagen im Matsch fest. Erstmals weibliches Team mit dabei.

von Peter Thomsen

03. April 2018, 11:52 Uhr

Erfde | Es schneite und das Gelände war matschig. Trotzdem fanden sich über 400 Zuschauer zu dem traditionellen „Ostersonnabend-Koppelrennen“ in Erfde ein – und 34 angemeldete Rennfahrzeuge. Diese wurden in drei Klassen eingeteilt. Dann ging es auf den 600 Meter langen Rundkurs, der drei Mal bewältigt werden musste. Erstmals wagten sich sechs Damen in einer Extra-Gruppe auf den Schlamm-Parcours.

Die Rennfahrer kamen aus den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Dithmarschen. Die Fahrzeuge wurden von den Fahrern speziell für dieses Rennen in Erfde präpariert. „Alle mussten jedoch mit Schalldämpfern und Frontscheibe fahren“, erwähnte Weber.

Pro Klasse sollten sechs Rennen gefahren werden. Aber nach vier Rennen wurde die Piste einfach zu schlammig. So manch ein Rennfahrzeug fuhr sich fest und musste mit Hilfe von Traktoren weitergeschoben werden. Die Rennen erstreckten sich über drei Stunden – es gab keine Unfälle.

Ganz begeistert von der „Damen-Renn-Premiere“ war Malin Bruhn (25) aus Erfde: „Ich habe bei den Veranstaltern Monate lang genervt, bis man uns Damen zugelassen hat.“ Zusammen mit den Erfderinnen Gesa Drescher (25), Andrea Maschmann (26) und Mareike Herrmann (31) hatte sie an dem VW-Polo aus dem Jahre 1989 gewerkelt und ihn stilecht bemalt. „Leider ist der Polo nach meinem ersten Durchlauf verreckt“, bedauerte Bruhn. Aber die vier Damen wissen schon heute, dass man im nächsten Jahr wieder mit dabei ist.

Auch die Zuschauer waren voll des Lobes. „Hier herrscht tolle Stimmung und man trifft viele Leute zum Schnacken“, so Svea Hoffmann(16) und Lena Dührsen (17) aus Erfde. Der Erfder Julian Braun (13) ergänzt: „Das Rennen ist einfach toll.“ Bürgermeister Thomas Klömmer war ebenfalls ganz begeistert: „Das Engagement der jungen Leute ist einfach fantastisch.“

In diesem Zusammenhang erklärte Henrik Hinrichs, dass man drei Tage für den Aufbau und zwei Tage für den Abbau benötige. Das Veranstalter-Quartett – bestehend aus Tim Rahn, Timo Jöns, Florian Weber und Henrik Hinrichs – war mit einem vierzig Personen starken Helfer-Team am Werk. „Wir haben vor allem darauf geachtet, dass die Sicherheit ganz, ganz oben steht.“

Vor der „After-race-party“ in dem beheizbaren Groß-Zelt fand die Siegerehrung statt. Erste Damensiegerin wurde Ina Lorenzen aus Dörpstedt. In der „kleinen Klasse“ siegte Marvin Steltner aus Wohlde, in der „mittleren“ Florian Sprick und Lars Larsen aus Erfde und in der „großen“ Oliver Martens aus Stelle-Wittenwurth (Dithmarschen).