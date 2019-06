Rendsburg : CTR heimst zwei Preise ein

Klasse 9c gewinnt Nichtraucherwettbewerb. Geschichtskurs untersucht erfolgreich, warum 1957 in Carlshütte nicht gestreikt wurde.

von shz.de

11. Juni 2019, 14:50 Uhr

Die Christian-Timm-Schule in Rendsburg ist erfolgreich. Sie hat in zwei verschiedenen Wettbewerben auf Bundes- und Landesebene jeweils einen Preis gewonnen.

Die Klasse 9c hat im bundesweiten Klassenwettbewerb zur Förderung des Nichtrauchens „Be Smart – Don’t Start“ den Hauptpreis erzielt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verlieh ihn für die wiederholte erfolgreiche Teilnahme. Bei dem Wettbewerb verpflichteten sich insgesamt 7112 Klassen in Deutschland, ein halbes Jahr nicht zu rauchen.

Die jetzige 9 c beteiligt sich bereits seit vier Jahren erfolgreich. Jetzt wurde den Schülern während einer Feierstunde in der Aula der Hauptpreis überreicht: ein Gutschein über 5000 Euro. „Die Klasse war schon vier Mal dabei und hat immer durchgehalten“, freute sich Schulleiter Eike Petersen.

Beim Geschichtswettbewerb der Hamburger Körber-Stiftung gewann die Schule einen Landespreis, dotiert mit 250 Euro. Das Thema lautete „So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch“. Der Wahlpflichtkurs „Geschichte“ der 10. Klasse der CTR beschäftigte sich mit dem Unterthema „Der Metallarbeiterstreik in Schleswig-Holstein 1956 bis 1957“. „Da war es für die Schüler leicht, einen regionalgeschichtlichen Bezug herzustellen“, erklärte die Lehrerin Birte Derner. Denn die Carlshütte in Büdelsdorf war der einzige große Betrieb in der Region, der während des fast vier Monate dauernden Arbeitskampfes nicht bestreikt wurde. „Wir wollten herausfinden, warum dort nicht gestreikt wurde“, machte der Schüler Tobias Katt deutlich. Und weil die Schüler im Internet nicht ausreichend Antworten fanden, recherchierten sie auf andere Weise. Sie suchten in den Archiven der Städte Rendsburg und Büdelsdorf nach Dokumenten und Zeitungen aus dieser Zeit. Eine Gruppe befragte Peter Carstensen vom Schifffahrtsarchiv in Rendsburg über die Geschichte des Schiffbaus in Schleswig-Holstein. Andere Schüler besuchten den Zeitzeugen Rudi Storm in Büdelsdorf und interviewten ihn über die Auswirkungen des Streiks in der Region.

All ihre Recherche-Ergebnisse fassten die Schüler in einem 45-minütigen Film zusammen, der aus gelesenen Passagen aus der Landeszeitung, Interviews, Theaterszenen, Bilderfolgen und Karikaturen besteht. Das Fazit ihrer Arbeit: An der Carlshütte wurde nicht gestreikt, weil 45,5 Prozent der Arbeiter nicht in einer Gewerkschaft waren, weil die Unternehmerin Käte Ahlmann den Arbeitern kostengünstig Nahrungsmittel, Haushaltsgeräte und Kleidung aus dem hauseigenen Geschäft anbot, zudem kostengünstige Wohnungen. Auch wurde den Arbeitern mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze gedroht. 1100 Arbeiter sprachen sich gegen einen Streik aus, nur 260 dafür.