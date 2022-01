„Montagsspaziergang“ : „Corona-Spaziergang“ in Rendsburg: Erstmals gingen auch Gegendemonstranten auf die Straße

Gegen 19 Uhr versammelten sich rund 130 Gegner der Corona-Regeln im Stadtpark. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort.

18. Januar 2022, 09:03 Uhr

Rund 130 Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich nach Polizeiangaben am Montagabend wieder in Rendsburg versammelt. Sie trafen sich zunächst gegen 19 Uhr im Stadtpark. Anschließend gingen sie in kleineren Gruppen durch das Stadtgebiet.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Nach Angaben von Polizeisprecher Sönke Petersen blieb alles friedlich. Zu Beginn der Versammlung seien die Teilnehmer dazu aufgefordert worden, eine Maske zu tragen, weil sich mehr als 100 Menschen auf engem Raum versammelt hatten. Anschließend habe sich die Gruppe schnell zerstreut.

Erstmals gingen in Rendsburg am Montag auch sieben Gegendemonstranten auf die Straße. Sie hielten Plakate hoch mit den Aufschriften „Nachdenken statt Querdenken“ und „Abstand halten gegen Rechts“. Es habe keine Auseinandersetzung zwischen den „Spaziergängern“ und den Gegendemonstranten gegeben, betont Petersen.