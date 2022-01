Nach Ausbrüchen in Rendsburg : Corona in Kitas: So wollen die Verantwortlichen weitere Schließungen verhindern

Zwei kommunale Kindergärten in Rendsburg sind ganz oder teilweise lahmgelegt. Auch in anderen Einrichtungen gibt es vereinzelte Corona-Fälle. Das Rathaus ist in Alarmbereitschaft – und leitet besondere Schritte ein.

18. Januar 2022, 16:59 Uhr

Die Weihnachtsferien sind erst seit gut einer Woche vorbei. Trotzdem wurden bereits drei Kitas im Kreis Rendsburg-Eckernförde durch Corona lahmgelegt. Betroffen waren bislang die Kita „Villa Kunterbunt“ in Rendsburg sowie die Kita Kronshagen. Am Montag musste das Gesundheitsamt des Kreises aufgrund einer Häufung von Corona-Fällen auch bei der Kita Neuwerk in Rendsburg aktiv werden.

Thomas Buchhold, Leiter des Corona-Lagezentrums, teilte auf Anfrage mit, dass es an weiteren Kindergärten und Schulen im Kreisgebiet vereinzelte Corona-Fälle gegeben habe. Allerdings habe es an keinem weiteren Standort eine Häufung von Positiv-Fällen gegeben. Derzeit deute sich damit keine weitere Schließung einer Kita oder Schule an. Angesichts der hohen Corona-Zahlen im Kreisgebiet sei es aber nicht auszuschließen, dass es jederzeit auch in einer weiteren Einrichtung zu seinem Corona-Ausbruch kommen könnte.

Die erste Kita, die das Gesundheitsamt des Kreises in diesem Jahr schließen musste, war am vergangenen Montag, 10. Januar, die „Villa Kunterbunt“. Dort herrscht nach einer Woche coronabedingter Zwangspause seit Dienstag, 18. Januar, wieder Betrieb. Frühestens am 24. Januar kann der Betrieb in der Kita Neuwerk wieder aufgenommen werden. Hier wurden acht Mitarbeiter und 13 Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Die Kita Kronshagen ist ebenfalls betroffen, so Buchhold: Hier müssen zwei Gruppen bis mindestens 24. Januar zu Hause bleiben.

Müssten die Corona-Regeln an Kitas verschärft werden, um weitere Ausbrüche zu verhindern? Dies sei nicht umzusetzen, sagt Andrea Loose, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste im Rathaus. Eine weitere Verschärfung der Regeln ließe sich nicht realisieren, wenn man gleichzeitig den Regelbetrieb aufrechterhalten wolle. Zwei städtische Kitas waren bereits von einer coronabedingten Schließung betroffen, doch Loose betont: „Unser Hygienekonzept entspricht den Vorgaben“.

Kohortenprinzip und separate Eingänge

So komme in den städtischen Kitas beispielsweise das Kohortenprinzip zum Einsatz. Die Kinder der verschiedenen Gruppen würden zudem separate Eingänge nutzen, um Begegnungen im Gebäude zu verhindern. Zudem komme viel Desinfektionsmittel zum Einsatz und die Kinder würden nach Möglichkeit Maske tragen, so Loose. Sie betont aber auch, dass beispielsweise das Abstand-Halten im Kindergartenalltag oft nur schwer möglich sei.