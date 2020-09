Hohenwestedt : Corona: DRK-Ortsverein streicht Empfang zum 150-Jahr-Jubiläum

Der Vorsitzende Hellmuth Allais hofft auf eine bessere Lage im nächsten Jahr.

Der DRK-Ortsverein Hohenwestedt hat jetzt schon seinen für Februar 2021 geplanten Jubiläumsempfang gecancelt. Das große Fest im Sport-und Jugendheim hätte der Auftakt für die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen des DRK Hohenwestedt sein sollen. Der Grund für die Absage ist die Coronavirus-Pandemie.

Auch Theaterfahrten werden abgesagt

DRK-Chef Hellmuth Allais teilt weiterhin mit, dass die DRK-Mitglieder pandemiebedingt ebenfalls auf ein beliebtes Programmangebot verzichten müssen: „Das DRK Hohenwestedt führt in diesem Winterhalbjahr keine Theaterfahrten durch.“ In den Wintermonaten hatte der vom DRK angeheuerte Bus in den vergangenen Jahren vorzugsweise das Theater in Itzehoe angesteuert. „Wir bedauern diese Situation und die damit verbundenen Entscheidungen sehr, aber leider sind uns durch die vorgegebenen Auflagen die Hände gebunden“, so Allais, „wir hoffen auf eine verbesserte Lage im nächsten Jahr.“

Neue Sammelcontainer des Kreisverbands

Der Ortsvereinsvorsitzende weist außerdem darauf hin, dass der DRK-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde zwei neue Altkleidersammelcontainer in Hohenwestedt aufgestellt hat: an der Ecke Waldstraße/Falkenburg sowie beim Kreisel im Bereich Vogelstange. „Kleidung für unsere örtliche DRK-Kleiderkammer wird nur im Container am Haus der Vereine und Verbände in der Parkstraße gesammelt“, erklärt Allais, „alle anderen Container des DRK sammeln Kleidung für den Kreisverband.“