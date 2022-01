Verwirrung um 2Gplus : Corona & Boostern: Sonderstatus für Johnson & Johnson entfällt

Laut Landesverordnung gelten Personen nur noch als geboostert, die mit Johnson & Johnson und nachfolgend zweimal mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurden. Dies gilt ab sofort auch im Kreis.

13. Januar 2022, 17:52 Uhr

Laut Landesverordnung gelten Personen nur noch als geboostert, die mit Johnson & Johnson und nachfolgend zweimal mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurden. Dies gilt ab sofort auch im Kreis.

Die verschärften Corona-Regeln, die am Mittwoch (12. Januar) in Kraft getreten sind, sehen beispielsweise für Besuche in Restaurants und Fitness-Studios eine Testpflicht auch für Genesene und Getestete vor. Ausnahmen gelten für Menschen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben. Doch wann gilt eine Person als geboostert? Darüber hatte es im Kreis Rendsburg-Eckernförde Unklarheiten gegeben.

Stiko-Empfehlung: Booster in der Regel erst nach drei Impfungen

Nach einer aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) die Grundimmunisierung bei einer Impfung mit Johnson & Johnson wegen der recht schwachen Wirkung erst dann abgeschlossen, wenn eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff folgte. Diese Impfung wird von der Stiko „Optimierungsimpfung“ genannt. Eine Booster-Impfung ist somit auch hier erst nach der dritten Impfung erreicht oder wenn vor oder nach der Impfung mit Johnson & Johnson eine Infektion stattgefunden hat und anschließend eine mRNA-Impfung.

Dieser Sicht hat sich nun auch das Land angeschlossen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte die Regelung bereits Anwendung gefunden und war kurzfristig ausgesetzt worden, um für das Bundesland einheitliche Vorgaben zu haben. Der Sonderstatus für Johnson & Johnson entfällt nun vollständig.