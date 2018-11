von Helma Piper

27. November 2018, 10:33 Uhr

Der Automobil-Club Nortorf veranstaltet seinen Clubabend am Mittwoch, 12. Dezember, ab 20 Uhr, im Clublokal „Alter Landkrug“. Es gibt Grünkohl. Aufgelockert wird der Abend durch Ehrungen langjähriger Mitglieder. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 9. Dezember bei Peter Feldmann, Tel. 0 43 92 / 57 74 oder per E-Mail an

HFeldmannH@aol.com. Die Jahresversammlung findet am 9. Januar statt.