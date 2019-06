Osterrönfeld : Classic-Tankstelle: Räuber bedrohte Kassiererin mit Schusswaffe

Der Fluchtwagen, einer blauer VW Passat stand bereit. Die Täter flohen mit geringer Beute.

von lz

17. Juni 2019, 15:34 Uhr

Osterrönfeld | Bei einem bewaffneten Raubüberfall am Montag auf die Classic-Tankstelle in Osterrönfeld hat ein Unbekannter etwas Bargeld erbeutet. Die 47-jährige Angestellte hielt sich nach Angaben der Polizei allein im Verkaufsraum an der Bahnhofstraße auf, als der Kapuzenträger sie mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld verlangte. Sie übergab ihm einen kleinen Betrag.

Draußen wartete ein Komplize des Räubers in einem blauen VW Passat, mit dem beide Männer Richtung Bokelholm flüchteten. Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein, hatte aber keinen Erfolg. Die Kripo fragt: Wer hat gegen 6 Uhr im Bereich der Classic-Tankstelle Verdächtiges beobachtet?

Laut Beschreibung war der Räuber Anfang 20 und blond. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und darunter eine Basecap. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der Komplize war mit einer grauen Jeans und einem rötlichen Pullover bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04331/208450.

