Rendsburg : „Christoph 42“: Kreis hängt in der Luft

Umzugstermin der Luftrettungsstation nach Schachtholm in der Schwebe.

Der Umzugstermin für den Rettungshubschrauber „Christoph 42“ steht in den Sternen. Eigentlich wollte die DRF-Luftrettung den Helikopter zum 1. September 2019 von der Imland-Klinik auf den Flugplatz Schachtholm verlegen. Diesen Zeitplan hatte die DRF als Betreiber dem Land als Träger dieses Dienstes mitgeteilt. Das Sozialministerium veröffentlichte den Termin im September 2018. Sprecherin Sabine Bruder teilte aber jetzt auf Anfrage mit: „Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, und es gibt noch keinen verbindlichen Umzugstermin.“

Flugplatz-Chef Jörg Köpping wollte bis August einen neuen Hangar für seinen Bedarf fertigstellen und der DRF dann eine alte Flugzeug-Garage zur Verfügung stellen. Ob das Unternehmen diese sogenannte Interimslösung in Kürze bezieht, ist nun fraglich. Köpping war gestern nicht erreichbar.

Die bisherige Luftrettungsstation an der Imland-Klinik gehört dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Wir hängen in der Luft“, sagte am Montag Dr. Martin Kruse, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen. Er ist für die Verpachtung zuständig. Ursprünglich wollte er für die Teile der Immobilie, die von der DRF Luftrettung belegt sind, zum 1. September einen neuen Pächter suchen. Auch die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) nutzt das Gebäude. Kruse zufolge hat die DRF den Pachtvertrag aber noch nicht gekündigt. Die Frist beträgt zwölf Monate. Selbst wenn die DRF heute aus dem Vertrag ausstiege, liefe dieser bis zum 31. Juli 2020. Das Unternehmen zahlt pro Jahr 60.000 Euro Pacht.

Kruse sagte, dass er der Politik Vorschläge über die künftige Nutzung der Immobilie unterbreiten muss. „Ich stehe den Haushaltsplanungen gegenüber. Aber ich kann im Moment nicht sagen, ob und wann sie umziehen. Das ist mein Dilemma.“ Es gab Gespräche zwischen der Kreisverwaltung und der DRF-Luftrettung. Doch seit Monaten hat Kruse nichts mehr gehört. Seine Nachfrage bei der Geschäftsführung ergab nur, dass es keinen neuen Sachstand gebe.

Kruse hat die Suche nach einem neuen Pächter daher gar nicht erst begonnen. „Ich kann nicht jemandem etwas versprechen, das gar nicht frei ist.“ Die Kündigungsfrist dauere zwar ein Jahr, dieser Zeitraum sei aber letztlich nicht lang. „Man muss gucken, was an dem Gebäude zu tun ist. Es sind Ausschreibungen nötig.“ Zudem ist die Immobilie mit Landeplatz auf dem Dach neben der Imland-Klinik nicht für jeden Zweck geeignet.

Das Sozialministerium hatte im September angekündigt, dass das Land und die DRF einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Standortverlagerung schließen wollen. Ob es dazu gekommen ist, will die Behörde heute mitteilen.