Chormusik im Advent

von Helma Piper

26. November 2018, 13:17 Uhr

Stimmungsvolle Konzerte gehören in die Vorweihnachtszeit. Getreu diesem Grundsatz lädt die Hademarscher Liedertafel (Foto) zu einem Adventskonzert am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr in Struves Gasthof ein. Zu Gast sind der Frauenchor Musica aus Schenefeld und der A-Capella-Chor aus Büdelsdorf.

Jeder Chor singt im ersten Block drei Lieder, dann ist Kaffeepause. Zwischen den Chorauftritten werden weihnachtliche Kurzgeschichten vorgetragen.

Nach dem Konzert gibt es ein Bratkartoffelbuffett, für das man sich bei Liedertafel-Chef Wolfgang Krämer (04872 / 9682899) oder in Struves Gasthof unter Tel. 04872 / 2733 anmelden kann.