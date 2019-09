Chorfest zum Herbstbeginn

Avatar_shz von mna

19. September 2019, 12:59 Uhr

Büdelsdorf | Pünktlich zum Herbstbeginn am Sonntag, 22. September, findet in der Auferstehungskirche in Büdelsdorf, Berliner Straße 20, ab 16 Uhr ein fröhlicher Liedernachmittag statt. Die Chöre „Sang und Klang“ und „2gather“, der Männerchor Jevenstedt und die Shanty-Sänger-Fahrdorf stimmen auf die stürmische Jahreszeit ein. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter freuen sich jedoch über Spenden für die Chorarbeit.