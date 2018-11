Chor singt für die Landfrauen

von Helma Piper

27. November 2018, 10:48 Uhr

Der LandFrauenverein Hüttener Berge lädt am Dienstag, 4. Dezember, um 19 Uhr zur Weihnachtsfeier in den „Lindenhof“ in Borgstedt ein. Zunächst stärken sich die Landfrauen am Buffet und mit Kaffee sowie Plätzchen. Anschließend wird der Männergesangverein Rendsburg den weiteren Abend mit Liedern und Geschichten gestalten. Anmeldungen werden erbeten bis Freitag, 30. November, bei den Ortsvertrauensdamen oder bei Renate Pöhlmann unter

Tel. 04356 / 98 67 60.