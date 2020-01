Rendsburg : CDU will bei den nächsten Wahlen 40 Prozent plus X erreichen

Bundesfraktionschef Ralph Brinkhaus war zu Gast beim Neujahrsempfang der Kreis-CDU.

Avatar_shz von Dirk Jennert

07. Januar 2020, 11:45 Uhr

Rendsburg | Der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, hat seine Partei davor gewarnt, sich mit Wahlergebnissen von 30 Prozent zufrieden zu geben. Es sei Schönrednerei, derartige Resultate gut zu finden, nur weil es gelinge, dennoch Ministerpräsidenten zu stellen. Auf dem Neujahrsempfang der Kreis-CDU im Conventgarten in Rendsburg gab er eine Zielmarke vor: „Unser Anspruch liegt nicht bei 30 Prozent, sondern bei 40 Prozent plus X. Wir sind die Volkspartei der Mitte.“

Nach einer Schätzung des Kreisverbandes hörten zwischen 350 und 400 Parteifreunde und Gäste – darunter Ministerpräsident Daniel Günther – die Rede des CDU-Shooting-Stars. Brinkhaus hatte im September 2018 überraschend den langjährigen Fraktionschef und Merkel-Vertrauten Volker Kauder vom Thron gestoßen. Kreisvorsitzender Johann Wadephul hatte seinen Berliner Fraktionschef eingeladen, einen politischen Ausblick auf Deutschland und Europa zu geben, offenbar war das keine Mühe für Brinkhaus. „Wenn man aus Ostwestfalen nach Schleswig-Holstein fährt, ist das wie Urlaub“, sagte dieser mit einem Schmunzeln und revanchierte sich mit freundlichen Worten über Wadephul. Der Abgeordnete aus Rendsburg sei der bedeutendste Außen- und Sicherheitspolitiker der Union und habe einen direkten Draht zu Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Dementsprechend muss es es Wadephul gefallen haben, dass Brinkhaus nicht nur große Stücke auf die Bundeswehr hält, sondern offenbar auch dazu bereit ist, die Truppe mit den nötigen finanziellen Mitteln zu versorgen. „Eine starke Ausstattung der Bundeswehr ist wichtig, um handlungsfähig zu sein.“ Es sei in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, dass die Bundesrepublik bei der Lösung internationaler Konflikte eine Rolle spiele. „Außenpolitisch werden wir als ehrlicher Makler wahrgenommen.“ In Nordsyrien seien nach dem Einmarsch türkischer Truppen viele Menschen auf der Flucht. Ihre Zahl bewege sich im sechsstelligen Bereich. Brinkhaus: „Wir haben eine humanitäre Verantwortung, und die müssen wir wahrnehmen.“

Das bedeutet aber nach seinen Worten nicht, dass jeder in Deutschland aufgenommen werden muss. „Es gibt Menschen, die nicht bleiben dürfen, und diese müssen zurückgeführt werden.“ Brinkhaus sprach sich dafür aus, den Rechtsstaat zu verteidigen und das Recht durchzusetzen. „Wir müssen mit großer Härte gegen diejenigen vorgehen, die den Rechtsstaat nicht respektieren.“

Von den Themen, die die Schlagzeilen dominieren, ließ Brinkhaus nahezu keines aus. Trotz einer erbärmlich schlechten Mikrophonanlage waren auch im letzten Winkel des großen Conventgarten-Saales noch seine Worte zum Klimaschutz, zur Landwirtschaft und zur Wirtschaftspolitik zu verstehen. Zum Klima sagte er: Die Lösung liegt nicht in Verboten, sondern stattdessen in Innovationen und Entwicklung. In Sachen Wirtschaft warnte er davor, sich auf den Lorbeeren der vergangenen Jahre auszuruhen. Deutschland habe bei der Digitalisierung Nachholbedarf. Das Problem sind lange Planungszeiten. „Wir bringen die Kabel nicht schnell genug in die Erde.“ Die öffentliche Verwaltung müsse besser werden.