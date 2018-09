CDU im Kreis begrüßt Spreng-Verzicht

von Helma Piper

27. September 2018, 10:59 Uhr

Die Bundeswehr verschiebt ihre Ansprengungen im Ostsee-Sperrgebiet zwischen Damp und Port Olpenitz. Wie berichtet, sollten die Versuche an der früheren „Karlsruhe“ im Oktober beginnen. Die Pläne hatten massive Proteste ausgelöst. Umweltschützer befürchten eine Gefährdung der seltenen und in der Ostsee heimischen Schweinswale. Auch aus dem Tourismusgewerbe gab es kritische Stimmen laut. Die CDU-Kreistagsfraktion begrüßt die Ankündigung der Bundeswehr, auf die Ansprengversuche vor Damp vorerst zu verzichten, solange kein Einvernehmen mit dem Umweltministerium des Landes Schleswig-Holstein hergestellt worden ist.

„Die CDU-Kreistagsfraktion ist nicht per se gegen diese Ansprengversuche“, heißt es in einer Pressemitteilung. Tim Albrecht, Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion: „Wir stehen hinter unseren Soldaten! Alles, was dem Schutz unserer Soldaten im Einsatz dient, ist auch notwendig und wird von uns unterstützt. Dazu zählen auch diese Ansprengversuche. Trotzdem muss natürlich alles dafür getan werden, dass die Umwelt bei diesen Versuchen so weit wie möglich geschützt ist.“ Dieses sei auch Tenor der Resolution.

Daher stehe die CDU-Fraktion zu dieser Resolution, die sie gemeinsam mit vielen anderen Fraktionen in den Kreistag eingebracht habe. Die Christdemokraten zeigen sich deshalb auch „verwundert über die Äußerungen von Vertretern der SPD- und auch der Linke-Fraktion, die sich auf einer Veranstaltung des NABU auf einmal klar gegen diese Versuche gestellt haben.“ Albrecht: „Beide Fraktionen haben diese Resolution mitgetragen und stehen sogar mit ihren Parteilogos auf dem Antrag für den Kreistag vor knapp einer Woche. Je nach Veranstaltung jetzt mit den Wölfen zu heulen, macht Politik nicht glaubwürdiger“, so Albrecht.