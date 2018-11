von Helma Piper

27. November 2018, 15:08 Uhr

>Die CD „Wintertied op Platt un Hooch“ kostet sechs Euro.

>Erhältlich ist sie am SHHB-Stand auf dem Hademarscher „Sternenzauber“-Markt am 30. November und 1. Dezember.

>Wer ein Exemplar bestellen will, kann sich an Ursel Plümer-Malchin, Tel. 04872 / 4 090 812 oder an SHHB-Chefin Waltraut Barnstedt, Tel. 04872 /1017 wenden.