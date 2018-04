Stellplatz am Kreishafen : Camping auf der Sonnenseite

Familie Eichstedt weiht neuen Wohnmobilstellplatz neben dem Kreishafen ein. Zum Start war bereits viel los.

von Horst Becker

22. April 2018, 08:00 Uhr

Rendsburg | Ein neuer Wohnmobilstellplatz direkt am Nord-Ostsee-Kanal zwischen der Eisenbahnhochbrücke und dem Rendsburger Kreishafen wurde am Freitag feierlich eröffnet. Er bietet Platz für 36 Fahrzeuge und garantiert einen Blick auf die Traumschiffe im Kanal. „Ein neues Highlight für die Wohnmobilisten“ nannte Bernd Eichstedt von der Betreiberfamilie den Stellplatz. Die Fläche gehört der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

„Wir konnten das Grundstück nie richtig nutzen, es hat uns nur Ärger und Müll eingebracht“, stellte der WFG-Geschäftsführer Kai Lass fest. Die Unternehmerfamilie Eichstedt, die seit 2017 den „Wohnmobilpark am Kanal-Café“ in Osterrönfeld betreibt, hat das Gelände an der Hochbrücke langfristig gepachtet. Sanitätscontainer mit Toiletten und Duschen, auch behindertengerecht, stehen bereit. Es gibt Stromanschlüsse und Wlan.

„Der Nord-Ostsee-Kanal ist der große Anziehungspunkt“, so Kai Lass. „Leute aus dem Ruhrpott stehen hier stundenlang und schauen sich die Schiffe an.“ Jetzt fehlt nur noch die Schwebefähre. „Wenn die wieder da ist, wird das hier super“, sagte Ann-Christin Asmus aus der Betreiberfamilie. Sie wies auf eine Kooperation mit dem Restaurant „Brückenterrassen“ neben dem Stellplatz hin. Eine Hinweistafel informiert über weitere Restaurants, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten in fußläufiger Entfernung.

Für Großveranstaltungen wie das Ruder-Event „SH Netz Cup“ kann der Stellplatz freigeräumt werden. „Selbst wenn wieder ein Ro-Ro-Schiff an dem Platz anlegen würde, was seit 1995 nicht der Fall war, könnten wir die Fläche problemlos zurückbauen“, erklärte Hafenleiter Dieter Daxenberger. Stephan Müller aus Kiel führte einen Korso aus Wohnmobilisten an, die den Stellplatz einweihten. „Hier habe ich alles, was ich brauche – festen Untergrund, Blick auf den Kanal, Entsorgung und Strom.“ Er will „mit Sicherheit“ häufiger am „Wohnmobilstellplatz am Kreishafen“ Station machen, weil „der Platz auch für schlechtes Wetter geeignet ist.“