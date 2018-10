Unfall in der Schleife : Bus erfasst Fußgängerin

Eine 60-Jährige wollte die Aalborgstraße überqueren. Offenbar übersah sie dabei einen herannahenden Bus.

von lz

04. Oktober 2018, 15:57 Uhr

Auf der Aalborgstraße im Rendsburger Stadtteil Schleife hat sich am Donnerstag ein folgenschwerer Unfall ereignete. Eine 60-jährige Fußgängerin wurde von einem Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Die Frau hatte in Höhe der Hausnummer 20 die Straße überqueren wollen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um 11.19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Bus in Richtung Innenstadt unterwegs. Für den Busfahrer (50 Jahre) von links kommend, wollte die 60-Jährige zu Fuß auf die andere Seite der Straße gelangen. Offenbar nahm sie den Bus nicht wahr. Trotz Hupen und Bremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und war nicht ansprechbar. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kieler Uni-Klinik geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Mögliche Zeugen des Vorfalls, die von der Polizei noch nicht gehört wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04331/208-450 zu melden.