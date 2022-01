Nach Unfalltod in Nortorf : Bundespolizei kontrolliert am Bahnübergang Schrankensünder

Der Unfalltod einer 15-Jährigen beim Queren eines Bahnübergangs in Nortorf am 2. Januar zeigt Folgen. Die Bundespolizei kontrollierte mehr. Bürgermeister Torben Ackermann bringt noch eine andere Idee ins Spiel.

Avatar_shz von Rainer Krüger

18. Januar 2022, 16:07 Uhr

Der Unfalltod einer 15-Jährigen beim Queren eines Bahnübergangs in Nortorf am 2. Januar zeigt Folgen. Die Bundespolizei kontrollierte mehr. Bürgermeister Torben Ackermann bringt noch eine andere Idee ins Spiel.

Sichtbare Präsenz vor Ort sollte auf den Gefahrenpunkt aufmerksam machen. Nach dem tödlichen Unfall einer 15-Jährigen am 2. Januar dieses Jahres beim Überqueren des geschlossenen beschrankten Bahnübergangs in der Hohenwestedter Straße in Nortorf führte die Bundespolizei in einem Zehn-Tages-Zeitraum verstärkt Kontrollen durch.

Kontrolle am Bahnübergang: Bundespolizei erwischte einen Mann

Wie Bundespolizeisprecher Hanspeter Schwartz mitteilt, postierte sich eine Streifenwagenbesatzung vom 7. bis 17. Januar fast täglich am Übergang. Tatsächlich musste sie in einem Fall am 10. Januar einschreiten. Ein Mann überquerte den Übergang trotz Rotlichts und geschlossener Schranken. „Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet“, so Schwartz. Vermutlich muss er 350 Euro zahlen. Auch das verunglückte Mädchen war bei Rotlicht und geschlossenen Schranken gewechselt und dabei vom Zug erfasst worden.

Mehr zum Thema: Neue Erkenntnisse nach Unfall in Nortorf: Jugendliche war durch ihr Handy abgelenkt

Die Kontrollen von Schrankensündern erfolgten zu Verkehrsstoßzeiten. Von dem einen Fall abgesehen, musste die Bundespolizei dort nicht tätig werden. „Möglichweise wurde durch das erkennbare Polizeifahrzeug der präventiv Gleisüberschreitungen verhindert“, vermutet Schwartz.

In Zukunft soll der Bahnübergang unregelmäßig kontrolliert werden. Denn: „Die Züge fahren dort mit hoher Geschwindigkeit und haben einen sehr langen Bremsweg. Güterzüge stehen nicht im Fahrplan"

Pläne zum Schließen von Bahnübergängen in Nortorf

Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann begrüßt die verstärkte Präsenz der Bundespolizei am Gefahrenpunkt. Doch nicht nur die verstärkte Präsenz der Bundespolizei vor Ort könnte die Verkehrslage an den insgesamt drei Bahnübergangen in der Stadt bald entschärfen. „Wir führen in der nächsten Woche ein Gespräch mit der Bahn, ob der Übergang in der Bargstedter Straße durch einen Tunnel ersetzt werden kann", so Ackermann. Bislang gibt es in Nortorf nur eine Bahnunterführung in der Itzehoer Straße. Wenn die Bahn zum Bau eines zweiten Tunnels in der Stadt bereit ist, würden die Übergänge in der Bargstedter Straße und der Rendsburger Straße wegfallen.

Wenn wir mit dem Schließen von Bahnübergängen für mehr Sicherheit sorgen können, wäre das gerade jetzt ein willkommener Nebeneffekt Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann

Die Zukunft des Übergangs in der Hohenwestedter Straße wäre beim Bau des zweiten Tunnels noch ungewiss. „Es ist unklar, ob er weiter besteht oder auch geschlossen wird", sagt Ackermann. Ob der Tunnelbau erfolgt, hänge von der Bahn ab, die ihn finanzieren müsste. Die Pläne dazu habe es schon vor dem tödlichen Unfall gegeben. Ziel sei in erster Linie ein Verbessern der Verkehrslage im Ort. „Wenn wir mit dem Schließen von Bahnübergangen für mehr Sicherheit sorgen können, wäre das gerade jetzt ein willkommener Nebeneffekt", sagt Ackermann.