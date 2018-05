Smartship "Spectrum of the Seas" : Bugteile von supermodernem Kreuzfahrtschiff auf Nord-Ostsee-Kanal

Spektakulärer Anblick über dem NOK: Die Bugsektion gehört zu einem Schiff, auf dem in Zukunft Roboter Cocktails mixen.

von Rolf Dunkel

12. Mai 2018, 12:33 Uhr

Ungewöhnlicher Schiffstransport im Nord-Ostsee-Kanal am Sonnabend: Mit Schubunterstützung des niederländischen Schleppers "Felix" hat der polnische Schlepper "Amon" den Nord-Ostsee-Kanal auf der Fahrt von Danzig zur Meyer Werft nach Papenburg durchquert.

Am Haken des polnischen Schleppers soll sich nach Angaben eines Sprechers der Meyer-Werft die Buksektion des künftigen Kreuzfahrtschiffes "Spectrum of the Seas" befinden. Dieses in Bau befindliche Kreuzfahrtschiff der Quantum-Klasse gilt als sogenanntes "Smartship". In nur zehn Minuten soll nach Angaben der Bauwerft in Papenburg das Boarding der Passagiere von der Pier auf das Schiff erfolgen können.

Foto: Rolf Dunkel

Auch soll es ein Gepäck-Tracking in Echtzeit, hohe Internet-Geschwindigkeiten sowie eine Bar geben, an der sogar Roboter die Drinks mixen können. "Die Spectrum of the Seas" ist nach Angaben der Meyer Werft das vierte für die Reederei Royal Caribbean gebaute Kreuzfahrtschiff. Die Fertigstellung soll noch im Frühjahr 2019 erfolgen. Das Schiff soll dann eine Länge von 347,1 Metern und Breite von 41,4 Metern haben.