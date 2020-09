Nach dem Wahlsonntag : Bürgermeisterwahl in Rendsburg: Zwischen Traum und Albtraum

Pierre Gilgenast setzte im Wahlkampf vergebens auf Mastbrook, Herausforderin Sönnichsen gewann alle Bezirke.

14. September 2020

Rendsburg | Mit einem Traumergebnis von 62,2 Prozent war Pierre Gilgenast am 28. Oktober 2012 zum Bürgermeister gewählt worden – mit einem Albtraumergebnis von 31,3 Prozent stellten ihm die Wähler am vergangenen Wahlsonntag die Kündigung aus. Gleichzeitig gewährten sie der Herausforderin Janet Sönnichsen mit 68,7 Prozent Zustimmung einen großen Vertrauensvorschuss. Die vierte Bürgermeister-Direktwahl in Rendsburg ist im Ergebnis drastisch. Gilgenast hatte gegen Sönnichsen in keinem der 16 Wahlbezirke eine Chance, nicht mal dort, wo er intensiv für sich geworben hatte.

Die Zahl der auf die Bewerber entfallenen Stimmen unterstreicht, wie enttäuscht die Wähler vom Amtsinhaber sind. Im Gegensatz zur Wahl vor acht Jahren verringerte sich die Unterstützung für Gilgenast um mehr als die Hälfte auf 2402 Stimmen. Das ist auch deswegen so ungewöhnlich, weil ein amtierender Bürgermeister wegen seiner meist großen Präsenz in der Öffentlichkeit oft einen Sympathiebonus genießt, der sich an der Wahlurne auszahlt. Dieser Amtsbonus kam aber am Sonntag nicht zum Tragen. In der Folge erhielt Sönnichsen 5265 Stimmen – mehr als doppelt so viele wie Gilgenast an dem Abend und sogar 300 mehr, als dieser 2012 bekommen hatte.

Gilgenast hatte auf Mastbrook gesetzt, war sogar mit dem SPD-Landtagsfraktionchef Ralf Stegner durch den Stadtteil spaziert, um im Wahlkampf mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Tatsächlich erreichte Gilgenast in den beiden Mastbrooker Wahlbezirken (Nr. 15 und 16) mit einem Stimmenanteil von 36,7 Prozent und 38,7 Prozent ein für ihn am Sonntag überdurchschnittliches Ergebnis. In der Endabrechnung wirkte es sich jedoch kaum aus, weil die Wahlbeteiligung in Mastbrook so gering war. Im Bezirk 16 machten nur 21,5 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch, das Schlusslicht in der Stadt. Gilgenast konnte somit nur 96 Stimmen für sich verbuchen. Sönnichsen erzielte hier 152 Stimmen (61,3 Prozent). Mastbrook ist ein Beispiel dafür, dass in Quartieren mit starkem sozialen Gefälle das Interesse an Wahlen gering ist. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2013 nehmen Menschen, die arbeitslos sind oder zu den sogenannten bildungsfernen Schichten zählen, deutlich seltener an Wahlen teil als andere.

Etwa zwei Kilometer weiter südlich sieht die Situation ganz anders aus. Hoheluft, der Stadtteil der Einfamilienhäuser und gepflegten Gärten, wirkt wie ein gesellschaftliche Gegenentwurf zu Mastbrook. Das überdurchschnittliche Bildungs- und Einkommensniveau seiner Einwohner ist aus demoskopischer Sicht ein Garant für ein hohes Interesse an Wahlen.

Die Zählen bestätigen das. Bei der Landtagswahl 2017 gaben 74,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, während der Rendsburger Durchschnittswert nur bei 64 Prozent lag – ein Unterschied von zehn Prozentpunkten. Am Sonntag war diese Differenz noch ausgeprägter. Stadtweit gingen 36,2 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl, in Hoheluft waren es hingegen 48,1 Prozent – der Spitzenwert aller 16 Bezirke bei der Bürgermeisterwahl.

Dass das Quartier konservativ geprägt ist, ergab in Kombination mit der in Rendsburg spürbaren Wechselstimmung eine für Gilgenast schwierige Situation. Denn die 68,7 Prozent für Sönnichsen entsprachen 392 Stimmen. Gilgenast holte 31,3 Prozent (179 Stimmen). In diesem Bezirk baute Sönnichsen ihren Vorsprung auf den Noch-Bürgermeister mit 213 Stimmen überproportional aus.