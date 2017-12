Neue Heimat : Bürgerentscheid am 11. Februar

vergrößern 1 von 1 Foto: AdobeStock/Jahr 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 12.Dez.2017 | 17:55 Uhr

Die wahlberechtigten Rendsburger können am Sonntag, 11. Februar, direkt über die Zukunft der „Neuen Heimat“ abstimmen. Eine Mehrheit der Ratsversammlung hat diesen Termin am Abend beschlossen. Die Initiatoren des Bürgerentscheids hatten sich für ein späteres Datum eingesetzt. Sie wollten die Bürger erst am 25. Februar zur Stimmabgabe aufrufen, um mehr Zeit für die Vorbereitung der Wahl zu haben. Das städtische Seniorenheim an der Schleswiger Chaussee schreibt seit wenigen Jahren hohe Verluste. In diesem Jahr werden sie mit rund 700 000 Euro, im kommenden Jahr mit 1,1 Millionen Euro beziffert. Deshalb will eine von der CDU angeführte Mehrheit der Ratsversammlung das Haus teilprivatisieren. Der Verein „Die Brücke Rendsburg-Eckernförde“ soll das operative Geschäft übernehmen. Das will die Belegschaft verhindern. Sie befürchtet Entlassungen und Ausgliederungen ganzer Abteilungen. Die Initiatoren des Bürgerentscheids plädieren für ein im eigenen Hause erarbeitetes Konzept. Es sieht die Erweiterung der „Neuen Heimat“ auf 140 Betten vor – ohne externen Partner.