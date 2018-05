Bürgerbus: Politiker haben noch Informationsbedarf

Gemeindevertreter von Hanerau-Hademarschen wollen vor einer Entscheidung weitere Konzepte sichten

von Helma Piper

03. Mai 2018, 12:54 Uhr

Wird es in Hanerau-Hademarschen einen Bürgerbus geben? Die Kommunalpolitiker stehen dieser Idee aufgeschlossen gegenüber. Der Vorteil des Busses: Vor allem den Senioren der Region würde er zu mehr Mobilität verhelfen. Allerdings vertagten die Hanerau-Hademarscher Gemeindevertreter einen Beschluss zum Thema. Denn bislang liegt ihnen nur ein einziges mögliches Konzept über den Bürgerbus der „Agentur Landmobil“ (Berlin) vor. Der Gemeinderat beauftragte die Amtsverwaltung, Informationen über weitere Modelle einzuholen.

Dass ein Bürgerbus eine wünschenswerte Einrichtung wäre – darüber besteht fraktionsübergreifende Einigkeit. „Das ist eine supertolle Idee“, befand Carmen Haack (CDU). „Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem Bürgerbus“, betonte der stellvertretende Bürgermeister Jörg Hommel (SPD). „Wir sollten das Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen, denn der Bedarf ist eindeutig da“, sagte der Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Dieter Leitz. „Von dem Bürgerbus-Modell an sich sind wir sehr begeistert“, erklärte Otto Griefnow (SPD). Vor einer Beschlussfassung müsse man aber noch zwei Dinge abklären, führte der Kreistagsabgeordnete aus: „Wir müssen gucken, welchen konkreten Bedarf es vor Ort gibt.“ Bürgermeister Thomas Deckner (CDU) sagte: „Wir sollten uns mindestens noch ein zweites Modell angucken.“ Jörg Hommel riet dazu, nicht zu viel Zeit zu verlieren: „Wir sollten das Projekt nicht auf die lange Bank schieben, denn der Bürgerbus wird jetzt benötigt.“ Maja Finnern (CDU) sagte: „Ein Großteil der Bürgerbuseinsätze werden Ärztefahrten sein.“ Ihr Parteikollege, Kreistagsabgeordneter Martin Harders, gab zu bedenken: „Wir sollten bei alldem nicht vergessen, dass wir zwei Taxi-Unternehmen im Ort haben.“

Zwei weitere Themen standen auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung. Im August wird eine Outdoor-Kindergartengruppe der kommunalen Kita auf dem Ponyhof Grünental starten. Für den An- und Abtransport der Kinder will die Gemeinde Hanerau-Hademarschen einen Kleinbus anschaffen. Der Gemeinderat beschloss, die Amtsverwaltung damit zu beauftragen, Angebote für Leasingfahrzeuge einzuholen.

Das kommunale Freibad auf dem Batz wird derzeit in großem Stil renoviert. „Wir kriegen ein richtig schickes Bad“, sagte Bürgermeister Deckner, „die Pflasterarbeiten sind in vollem Gange – nur wann die neue Rutsche kommt, wissen wir nicht.“ Deshalb werde man „die Eröffnung ohne Rutsche“ feiern müssen, kündigte Leitz an. Als derzeit geplanten Termin für den Start der neuen Badesaison nannte der Vorsitzende des Ausschusses für Sport, Kultur, Soziales und Tourismus den 19. Mai.