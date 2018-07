Bürgerbüro der Polizei im Amt eröffnet

von Helma Piper

22. Juli 2018, 16:34 Uhr

Die Diensträume der Polizeistation in Gettorf, Hochkamp 1-3, werden modernisiert und sind daher geschlossen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Donnerstag, 19. August. Telefonisch ist die Polizei jedoch erreichbar, unter der Nummer 04346 / 9022. Übergangsweise ist im Gebäude des Amtes Dänischer Wohld in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, ein Bürgerbüro eingerichtet. Die Rufnummer des Büros lautet 04346 / 91289. Das Büro ist montags, mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr besetzt, ebenso wie dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr. Bürger können sich unter der Rufnummer 04351 / 9080 auch an das Polizeirevier in Eckernförde wenden oder die Onlinewache der Landespolizei Schleswig-Holstein unter www.schleswig-holstein.de nutzen.