Laufen : Büdelsdorfs Jessica Ehlers schneller als die Männer

Büdelsdorfs Jessica Ehlers gewinnt den 14. Windmühlenlauf in Bokel und düpiert dabei die männliche Konkurrenz.

15. August 2019, 17:34 Uhr

Bokel | Die Rekordjägerin hat wieder zugeschlagen: Beim Bokeler Windmühlenlauf überquerte Jessika Ehlers von der SG Athletico Büdelsdorf nach zehn Kilometern nicht nur als erste Frau die Ziellinie, sie hängte auch erneut die komplette männliche Konkurrenz ab.

Nachdem Ehlers bereits beim Fockbeker Festlauf zum dritten Mal nacheinander sowohl den Jedermann- als auch den Hauptlauf bei den Damen gewonnen hat, feierte sie auch in Bokel den Titel-Hattrick. Und jedes Mal wurde sie schneller. Bis Kilometer 8 dauerte es, bis sie sich an den bis dahin führenden Sören Ohm (TuS Jevenstedt) herangearbeitet hatte. „Bei Kilometer neun bin ich dann vorbeigezogen. Das war unglaublich – meine Beine sind ganz von alleine gelaufen“, freute sich Ehlers.

Mit einem Rückstand von zehn Sekunden kam in 35:23 Minuten der Zweitplatzierte Sören Ohm ins Ziel. Vorjahressieger bei den Herren, Benjamin Reuter (SG Atletico Büdelsdorf, 35:30), wurde Dritter. „Für mich ist das okay – Sören ist derzeit in einer sehr starken Form“, sagte Reuter, der sich wie im Vorjahr den Sieg beim „Intersport I.D. Sievers Regional-Cup“ in Bokel holte. Dritter bei den Herren wurde Stefan Haubrock (LG Zippels Runaways) in 36:27 Minuten. Platz 2 bei den Damen belegte Nele Wellbrock (SG TSV Kronshagen, 38:14) vor ihrer Teamkameradin Corinna Beck (39:24).

Dass Frauen immer wieder gut für eine Überraschung sind, sollte sich auch beim Jedermannlauf über fünf Kilometer zeigen. Schnellste wurde die noch nicht einmal zehnjährige Zoey Detlefs (SG Athletico Büdelsdorf), die in 22:14 Minuten auch die erwachsenen Starterinnen hinter sich ließ. „Ich hatte richtig Lust zu laufen. Daher habe ich auch gleich aufs Tempo gedrückt“, verriet die Neunjährige. Dass sie noch schneller sein kann, hatte sie vor kurzem beim Fockbeker Festlauf gezeigt. Mit 21:22 Minuten knackte sie den seit zwölf Jahren bestehenden Streckenrekord in ihrer Altersklasse. Eine beachtliche Leistung, wenn man weiß, dass Bokel erst der zweite offizielle Jedermannlauf war, an dem sie gestartet ist. Den Gesamtsieg über die Fünf-Kilometer-Distanz holte sich Malte Gendries (STV Sörup, 18:12 Minuten) vor Christoph Riebe (SG Athletico Büdelsdorf, 18:25) und Oliver Wolst (LG Rendsburg/Büdelsdorf, 18:45).

Zweite bei den Frauen wurde Hanna Ehlers (RuFV Wasbek) in 22:43 Minuten, gefolgt von Luisa Rohwer von der SG Athletico Büdelsdorf (22:54).