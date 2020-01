Hallenfussball : Büdelsdorfer TSV gewinnt Turnier in Eckernförde

Der Verbandsligist schlägt im Finale den TSV Nord Satrup II mit 2:1 im Neunmeterschießen.

von Stefan Gerken

27. Januar 2020, 15:41 Uhr

eckernförde | Fußball-Verbandsligist Büdelsdorfer TSV hat bei seiner ersten Teilnahme gleich den Signal-Iduna-Cup in Eckernförde gewonnen. Das Team von Trainer Frank Weschke setzte sich im Endspiel nach torloser regulärer Spielzeit mit 2:1 im Neunmeterschießen gegen den TSV Nordmark Satrup II durch. „Das ist ganz normal für ein Finale, dass die Teams so wenig Risiko eingehen“, sagte Weschke. Im Spiel um Platz 3 schlug Kreisligist FSG Ostseeküste den Verbandsligisten TSV Vineta Audorf mit 3:2. Und einen weiteren Sieger gab es: Alle Einnahmen (2.700 Euro) aus dem Turnier gingen an die Lebenshilfe Eckernförde, die behinderte Menschen unterstützt.