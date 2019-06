Handball : Büdelsdorfer TSV bleibt Landesligist

Im Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Landesliga bezwang der Büdelsdorfer TSV die SG Pahlhude/Tellingstedt mit 25:16.

von Joachim Hobke

20. Juni 2019, 13:21 Uhr

Hohn | Jetzt haben die Handballer des Büdelsdorfer TSV endlich Planungssicherheit: Auch in der kommenden Saison gehören sie der Landesliga an. Im Relegationsspiel der Tabellenelften beider Staffeln setzten sich die Büdelsdorfer am Mittwoch in Hohn gegen den Nord-Vertreter SG Pahlhude/Tellingstedt deutlich mit 25:16 (11:7) durch. In die Freude von BTSV-Coach Thorge Matzen mischte sich aber auch jede Menge Ärger. „Natürlich sind wir froh über den Klassenerhalt. Nach wie vor finde ich die Ansetzung zu diesem Zeitpunkt der Saison aber mehr als unglücklich. Das hätte man viel früher machen sollen.“ Bereits Anfang Mai hatten beide Teams die reguläre Saison beendet, waren vom HVSH aber erst am vergangenen Freitag über die Ansetzung des Relegationsspiels informiert worden.

Die lange Pause ohne Training merkte man den Akteuren an. Vor etwas mehr als 100 Zuschauern in der Werner-Kuhrt-Halle agierten beide Teams auf sehr bescheidenem Niveau, wobei die Büdelsdorfer das etwas bessere von zwei schwachen Teams stellten. Von Beginn an dominierten die Schützlinge des Trainerduos Thorge Matzen/Finn Reick die Partie, führten nach 20 Minuten bereits mit 9:3. Immer wieder profitierten die Büdelsdorfer in der Folge von technischen Fehlern und schwachen Abschlüssen der Dithmarscher. „Das hatte wenig mit Landesliga-Handball zu tun“, räumte Rainer Kobs ein. Der SG-Routinier konnte wegen einer Verletzung seinem Team im Kampf um den Klassenerhalt nicht helfen und musste mitansehen, wie Pahlhude/Tellingstedt auch nach der Pause überfordert war. Am Ende war die SG mit der Neun-Tore-Niederlage noch gut bedient und muss den bitteren Gang in die Kreisoberliga antreten, während der BTSV in der Landesliga verbleibt und Gerüchten zufolge, ebenso wie die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II, der Nord-Staffel zugeordnet wird. Dort träfe man dann auch auf die HSG Eider Harde II und den TSV Alt Duvenstedt. Matzen: „Wenn das so kommt, wäre das klasse. Dann hätten wir ein paar Derbys mehr. Jetzt werden wir erst einmal zwei Wochen die Füße hochlegen und dann mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen – in der wir es dann hoffentlich nicht wieder so spannend machen.“

Büdelsdorfer TSV: Mi. Schmitt, Hansen – Usadel, Ma. Schmitt (2), J. Wilhelm, Möller (8/1), Palkus, Ewert (4), Pleß, Ramm (1), Froese (7), Reimers (2), Bittrich (1), Kohnagel.