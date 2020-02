Handball-Landesliga, Männer : Büdelsdorfer TSV beendet seine Sieglos-Serie

Wichtiger 33:25-Erfolg im Kellerduell über Schlusslicht TSV Westerland.

von Joachim Hobke

03. Februar 2020, 13:39 Uhr

Rendsburg | Sie können also doch noch gewinnen: Nach neun Spielen ohne doppelten Punktgewinn beendete der Büdelsdorfer TSV seine Sieglos-Serie in der Handball-Landesliga Nord der Männer. Beim Einstand von Übergangscoach Thomas Eberlein, der den urlaubenden Finn Reick für rund zwei Monate vertritt, feierten die Büdelsdorfer im Kellerduell gegen Schlusslicht TSV Westerland einen 33:25-Erfolg und verbuchten damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Jubeln durfte auch der TSV Alt Duvenstedt nach einem 28:25 über die SG Bordesholm/Brügge. Die abstiegsgefährdete HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II musste sich in eigener Halle beim 23:23 gegen die HSG Tarp-Wanderup II mit einem Punkt begnügen. Gänzlich leer ging die HSG Eider Harde II beim 27:31 gegen Tabellenführer SG Oeversee/Jarplund-Weding aus.

Büdelsdorfer TSV – TSV Westerland 33:25 (13:11)

Erstmals seit dem 1. November (25:24 gegen Bordesholm/Brügge) durften die Büdelsdorfer wieder einen Sieg bejubeln. „Das freut mich für die Jungs“, sagte Thomas Eberlein, der mit einer taktischen Umstellung in der Abwehr seinen Anteil am Erfolg hatte. Schon nach wenigen Minuten agierten die Hausherren im 5:1 statt im bewährten 6:0-System. Marco Schmitt störte auf der vorgezogenen Position erheblich das Angriffsspiel des Tabellenletzten. „Das mochten die nicht wirklich“, berichtete Eberlein. Zudem rotierte der Übergangscoach viel, so dass die Büdelsdorfer in der Schlussphase die größeren Kraftreserven hatten. Nach dem 16:15 (36.) setzten sich die Gastgeber kontinuierlich ab und strebten über 23:17 (45.) und 29:20 (53.) Saisonsieg Nummer 4 souverän entgegen.

Tore für den Büdelsdorfer TSV: Möller (9/3), Froese (8), Ewert (5), J. Wilhelm (4), Kohnagel (3), Palkus (2), Pleß (1), Ma. Schmitt (1).

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II – HSG Tarp-Wanderup II 23:23 (10:11)

Dreieinhalb Minuten vor dem Abpfiff hatten die Westerrönfelder beim 23:20 den Sieg schon in den Händen. Doch am Ende mussten sich Trainer Detlef Horst und seine Spieler mit einem Punkt begnügen, weil man in der Schlussphase zu hektisch agierte und die letzten vier Angriffe allesamt ungenutzt ließ. Zwei Fehlwürfe, ein Fehlpass und ein technischer Fehler wurden schließlich mit dem Ausgleich eine Sekunde vor dem Abpfiff durch Tarps Rechtsaußen Jan Philip Thomas bestraft. „Ärgerlich. Das war definitiv ein verlorener Punkt“, resümierte Horst, der mit seiner Mannschaft aber nicht zu hart ins Gericht gehen wollte. „Den Willen kann ich den Jungs nicht absprechen. Alle haben toll gekämpft. Aber man merkt ihnen auch die Unerfahrenheit an. In der Schlussphase müssen wir ruhiger und konzentrierter bleiben. Ich hoffe, wir nehmen das als Lerneffekt mit aus dem Spiel.“

Tore für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II: Sawitzki (6), Lindhorst (4/1), Olf (4/2), Tönsen (3), Albrecht (2), Hansen (2), Agge (1), Wilke (1).

TSV Alt Duvenstedt – SG Bordesholm/Brügge 28:25 (11:11)

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien durften sich die Alt Duvenstedter wieder über einen Sieg freuen. Das Spiel, geprägt von guten Torhüterleistungen, war durchgehend ausgeglichen. „Es hätte genau so auch unentschieden oder eben für Bordesholm ausgehen können, so spannend war es“, berichtete Handballobmann Dominik Larsen, der in der 45. Minute beim 18:17 die erste Führung im Spiel für den TSV sah. Bis zum 22:22 (52.) blieb alles offen, ehe der Gastgeber die letzten Kräfte mobilisierte und beim 26:23 (59.) durch Jannek Kalbus den Sieg klarmachte. Larsen: „Die Jungs sind vor dem Spiel zusammen mit unserer E-Jugend eingelaufen und haben wohl noch eine Portion Extramotivation bekommen. So haben wir bis zum Ende gekämpft und uns den Sieg verdient.“

Tore für den TSV Alt Duvenstedt: Kalbus (11/3), Kühl (4), Maukel (4), Frahm (3), Höpfner (2), Claußen (2), Müller (1), Wommelsdorf (1).

HSG Eider Harde II – SG Oeversee/Jarplund-Weding 27:31 (13:16)

Die HSG ging ersatzgeschwächt in das Spiel gegen den Tabellenführer. Lange Zeit konnte der Gastgeber die Partie ausgeglichen gestalten, verlor nach dem 19:19 (40.) aber immer mehr an Power und musste Oeversee davon ziehen lassen. „Es ist schade, dass wir nichts Zählbares mitnehmen konnten. Aber angesichts der Personallage haben wir das Beste draus gemacht“, war Trainer Thore Kurt trotz der Niederlage nicht unzufrieden. Die Gäste spielten es in der Schlussphase dann souverän zu Ende und ließen dem Tabellenfünften nicht mehr die Chance, zurück ins Spiel zu kehren. Kuhrt: „Es ist kein Beinbruch für uns, hier nicht gewonnen zu haben. Die Pluspunkte waren nicht eingeplant.“

Tore für die HSG Eider Harde II: Jöns (7), Oeltjen (6), Feige (6/2), Meyer (4), Klein (2), Stanszus (1), J. Kaack (1).