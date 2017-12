Offshore-Windkraftanlage : Büdelsdorfer Erfindergeist hilft Japan

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer (3) 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 19.Dez.2017 | 10:44 Uhr

Wie kann Japan in Zukunft ohne Strom aus Atomkraftwerken auskommen? Auch knapp sieben Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ist diese Frage noch nicht geklärt. Ein Teil der Antwort steht in Rendsburg – genauer: in einer Schiffbauhalle der Werft Nobiskrug. Dort wurde gestern das fertige Testmodell einer schwimmenden Offshore-Windkraftanlage vorgestellt. Der Prototyp im Maßstab 1:10 ist knapp elf Meter hoch und stammt aus der Ideenschmiede der Aerodyn Engineering GmbH mit Sitz in Büdelsdorf. Auftrag- und Hauptgeldgeber ist der japanische Staat.

Noch in dieser Woche wird „SCD Nezzy 6.0 MW“, so die offizielle Bezeichnung der 6-Megawatt-Anlage, in seine Einzelteile zerlegt. Es folgt der Weitertransport auf der Straße und im Frachtflugzeug nach Japan. Die Zeit drängt. Bereits im Januar soll das Testmodell in einer Bucht vor Hiroshima den zweimonatigen Probebetrieb aufnehmen.

„Die Japaner setzen große Hoffnung in diese Technologie“, sagt Aerodyn-Geschäftsführer Sönke Siegfriedsen. Sein Unternehmen entwickelt seit Jahren Windanlagen von der Blattspitze bis zum Fundament. Mit ihren Patenten nehmen die Büdelsdorfer weltweit Einfluss auf die Windenergiebranche. Seit 2013 stehen schwimmende Offshore-Anlagen im Fokus. Die Technologie aus dem Hause Aerodyn ermöglicht besonders kompakte, leichte und preiswerte Systeme. Siegfriedsen ist überzeugt: „Die kühne Konstruktion aus Schleswig-Holstein gibt der globalen Offshore-Windindustrie einen wichtigen Impuls, um in Zukunft noch kostengünstiger Windstrom vom Meer zu erzeugen.“

Ein wichtiges Ziel ist die Senkung der Kosten bei Installation und Wartung. Die Basis für die Windräder wird deshalb nicht mehr in den Meeresgrund gerammt, sie treibt auf dem Wasser. Speziell an der japanischen Küste bleibt oft auch keine andere Wahl. Das Meer fällt schnell und tief ab. „Die konventionellen Offshore-Anlagen reichen nur bis 40 Meter Wassertiefe“, erklärt Projektleiter Jörg Zeumer.

Damit die Konstruktion bei Sturm nicht ins Wasser kippt, hat das Fundament die Form eines „Y“. „Drei Beine kippeln niemals“, weiß Chefentwickler Jan-Christoph Hinrichs. Die Rohre aus hohlem Beton werden geflutet. Minimales Eigengewicht beim Transport, höchstes Gewicht im Betrieb, auch das spart Geld. „Betonelemente können in Serie gefertigt werden, viel Gewicht aufnehmen und kosten wenig“, begründet Hinrichs die Wahl des Materials. Abspannseile aus Karbonfaser, die zu allen Seiten mit dem Auftriebskörper verbunden sind, geben dem Turm samt Nabe, Gondel und Rotorblättern Stabilität. Der Durchmesser der beiden Flügel in Originalgröße beträgt 140 Meter. Die Nabe überragt das Meer später um 105 Meter. Erste Feldversuche mit einem kleineren Prototypen in Irland im vergangenen Jahr verliefen erfolgreich. Auch den weltgrößten künstlichen Wellenkanal hat das Büdelsdorfer Baby unbeschadet überlebt. Nun folgt die Feuerprobe im Land der aufgehenden Sonne.