Beitragspflicht In Büdelsdorf : Büdelsdorf will Straßen-Obolus senken, aber nicht abschaffen

Der Hauptausschuss hat einstimmig empfohlen, die Bürger weiterhin zur Kasse zu bitten.

Rendsburg hat die Bürgerbeiträge für den Straßenausbau abgeschafft (wir berichteten), Büdelsdorf wird wahrscheinlich daran festhalten. Der Hauptausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, den Anwohneranteil beizubehalten. Das letzte Wort spricht die Stadtvertretung am 27. September. Vorher will die Verwaltung die Büdelsdorfer in einer Einwohnerversammlung über das Thema informieren. Beginn in der Aula der Heinrich-Heine-Schule, Neue Dorfstraße 67, ist am Montag, 10. September, um 19.30 Uhr.

Wie berichtet, hob die Landesregierung die Pflicht zur Erhebung von Ausbaubeiträgen auf. Seit Januar dürfen die Kommunen selbst entscheiden, ob sie die Bürger zur Kasse bitten. In der Region hat bisher nur Rendsburg den Obolus gestrichen.

Das Land zahlt als Ausgleich drei Jahre einen Zuschuss für Infrastrukturprojekte. Büdelsdorf erhält 2018 fast 155000 Euro. Die CDU hatte den Antrag gestellt, die Bürgerbeiträge in Höhe dieser Fördersumme zu senken, mindestens aber um zehn Prozentpunkte. Anwohner von Anliegerstraßen bräuchten statt 85 Prozent nur noch 75 Prozent zu zahlen. Die CDU tritt zudem dafür ein, dass Anteile über 20 Jahre abgestottert werden dürfen. Bisher war das nur über einen kürzeren Zeitraum möglich. Eigentümer von Eckgrundstücken sollen pro Straße nur die Hälfte zahlen. Wer nach Januar 2018 zahlungspflichtig wird, soll seine Beiträge erst entrichten, sobald eine neue Satzung gültig ist.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Konstantinos Wensierski begründete den Antrag: „Wir halten es für sinnvoll, den Haushalt nicht über Gebühr zu belasten.“ Für die CDU sei es nicht infrage gekommen, die Beiträge abzuschaffen, solange die Gegenfinanzierung fehlt. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Hartig rät zur Vorsicht: In den vergangenen sechs Jahren habe der Haushalt anfangs stets ein Defizit von 1,6 Millionen Euro aufgewiesen, das erst im Lauf des Jahres gedeckt wurde. „Es könnte sein, dass die Steuereinnahmen nicht immer so sprudeln.“ Zudem sei eine Beitragsabschaffung ungerecht gegenüber Bürgern, die kürzlich zahlen mussten.

Zuletzt wurde die Kaiserstraße für 750 000 Euro ausgebaut. Unter den Bedingungen des CDU-Antrags hätte die Stadt nicht 113000 Euro, sondern 265000 Euro selbst tragen müssen.

Die nächsten Projekte sind geplant: 2019 wird die Heimstraße für etwa 388 000 Euro und ein Jahr später der Rickerter Weg I für ungefähr 860 000 Euro ausgebaut.

Dörfer unentschieden

In den Dörfern um Büdelsdorf und Rendsburg wurden die Straßenausbaubeiträge noch nicht abgeschafft. Die Freien Wähler Osterrönfeld beantragten diesen Schritt am Dienstag, berichtete Bürgermeister Hans-Georg Volquardts. Die Gemeindevertretung Westerrönfeld diskutiert darüber. Bürgermeister Hans-Otto Schülldorf sagte, dass zuletzt vor 20 Jahren eine Straße ausgebaut wurde. Nach dem Zeitraum sei die Chance groß, die Abschaffung durchsetzen zu können. Schacht-Audorfs Bürgermeisterin Beate Nielsen kündigte an, dass die Politik im kommenden Jahr über eine Beitragsbefreiung beraten wird. Sämtliche Fraktionen wollen überprüfen lassen, ob eine Entlastung der Bürger dadurch sinnvoll ist. In Fockbek kam das Thema bisher nicht auf, teilte Bürgermeister Holger Diehr mit. Dort werden weiterhin Beiträge erhoben.

Wer ist ärmer?

Es ist Auslegungssache, ob Büdelsdorf oder Rendsburg ärmer ist: Rendsburg hat Schulden von 57,1 Millionen Euro, Büdelsdorf „nur“ von 24,4 Millionen Euro. Rendsburg hat aber 29 720 Einwohner und damit Schulden von 1917 Euro pro Kopf. In Büdelsdorf leben 10 600 Menschen. Die Schulden pro Kopf betragen dort 2300 Euro.