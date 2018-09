Straßenausbau : Büdelsdorf entlässt Bürger nicht aus Beitragspflicht

Die von einem Einwohner beantragte Abschaffung ist vom Tisch: Büdelsdorfer müssen weiter damit rechnen, für den Straßenausbau in ihrem Wohngebiet belangt zu werden.

von Frank Höfer

30. September 2018, 17:47 Uhr

Die Büdelsdorfer Stadtvertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung keine Entscheidung darüber getroffen, in welcher Höhe zukünftig Straßenausbaubeiträge von den Grundstücksbesitzern erhoben werden. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Ordnung und Verkehr (UOV) sah eine Senkung der Beiträge vor. Eine besonderer Rabatt für Besitzer von Grundstücken an zwei Straßen wurde nicht empfohlen. Der Hauptausschuss hatte in seiner Sitzung beschlossen, die Verwaltung mit der Prüfung von Vergünstigungen von Eckgrundstücken zu beauftragen und diese Ergebnisse dem Ausschuss UOV für dessen nächste Sitzung am 6. November vorzulegen.

„Wir müssen versuchen, angesichts der Haushaltslage einen gangbaren Weg zu gehen“, sagte die Bürgervorsteherin Maike Wilken. Sie bezog sich dabei auf die Steuerrückzahlung von drei Millionen Euro an das Finanzamt und die nicht abschätzbaren Kosten beim Umbau des Grundschulzentrums (wir berichteten). Der Antrag zur kompletten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, wie er in der Einwohnerversammlung mehrfach laut wurde und von dem Einwohner Klaus Uttermann schriftlich eingereicht wurde, wurde einstimmig abgelehnt. Uttermann argumentierte, dass wegen des gestiegenen Bruttosozialprodukts und der guten wirtschaftlichen Lage es der Stadt möglich wäre, den Straßenbau anders zu finanzieren als die Bürger zur Kasse zu bitten. Timo Werner von Verband „Haus und Grund“ schlug vor, die Einwohner über „wiederkehrende Beiträge“ am Bau von Straßen zu beteiligen. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Es gebe noch keine Rechtssicherheit über dieses Verfahren, zudem sei es sehr personalaufwändig, sagte Bürgermeister Rainer Hinrichs.

In der Sitzung wurde Petra Simon als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in ihr Amt bestellt. Sie war vom Hauptausschuss unter fünf Bewerberinnen ausgewählt worden und beginnt ihre Tätigkeit am heutigen 1. Oktober.