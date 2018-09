Büchermarkt und Rezepte

von Helma Piper

24. September 2018, 17:32 Uhr

Ein Bücherflohmarkt findet am Sonnabend, 20. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Hasenberg 8, in Ellerdorf statt. Dafür werden Interessierte gesucht, die einen Stand betreiben möchten, an denen Bücher verkauft oder getauscht werden können. Die Standgebühr beträgt eine Torte oder einen Kuchen. Die Besucher sind außerdem eingeladen, ihre Lieblingsrezepte mitzubringen. Daraus soll ein Nortorfer Kochbuch zusammengestellt werden. Anmeldungen bei Ilona Neuhaus unter Telefon 0439 / 9 14 69 28.