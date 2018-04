Bruterfolg auf künstlichen Inseln

Flöße als Nistplätze für Seeschwalben im Wittensee: 150 Jungvögel im vergangenen Jahr / Naturschützer ziehen Bilanz

von Helma Piper

29. April 2018, 13:33 Uhr

Es liegt wieder ein arbeitsreiches Jahr hinter den Naturschützern in den Hüttener Bergen, wie auf der Mitgliederversammlung des „Vereins zur Förderung des Umweltschutzes und der Landschaftspflege im Raume des Naturpark Hüttener Berge“ (VFUL) deutlich wurde. Bevor sie jedoch die eigenen Aktivitäten Revue passieren ließen, hörten die 50 Naturfreude einem Referat über Wildbienen.

Der Entomologe Norbert Voigt, Referent für Natur und Umwelt beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, wies neben der Vorstellung der verschrienen Artengruppen auch auf die Ökologie Insekten hin: „Bienen sind abhängig von der Strukturvielfalt in der Landschaft“, sei eine Verzahnung von Nahrungs- und Nistmöglichkeiten notwendig. Dabei gelte es, eine Vielfalt in der Landschaft selbst zu bewahren. „Wenn wir der Biene helfen wollen, müssen wir die unterirdischen Nistmöglichkeiten schaffen und schützen“, ist laut Norbert ein Großteil der Wildbienen auf solche Nistplätze angewiesen. „Wichtig ist es außerdem, über das gesamte Jahr gestaffelt Angebote an blühenden Pflanzen zur Verfügung zu stellen“.

In seinem anschließenden Jahresbericht ging der Vereinsvorsitzende Hans Ulrich zunächst auf die zahlreichen Aktivitäten der Gemeinschaft ein. So seien mehrere Nistkasten-Aktionen in Zusammenarbeit mit der Gemeinden Owschlag (Biotop an der Schule) sowie der Gemeinde Alt Duvenstedt und der Abfallwirtschaftsgesellschaft (alte Deponie) durchgeführt worden. Des Weiteren möchte der Verein den kürzlich von Michael Mahrt erworbene alten Postbunker im Kirchhorster Weg gemeinsam mit dem Naturparkverein Hüttener Berge zu einem Winterquartier für Fledermäuse umbauen.

Marion Günter, die Koordinatorin des Krötenzaunes an der K51, berichtete von 2557 Amphibien, die in der vergangenen Saison erfolgreich über die Straße getragen werden konnten. Noch in diesem Jahr ist laut Vorsitzendem Hans Ulrich eine Amphibienleitanlage geplant, die eine stationäre Lösung mit Tunneln unter der Straße vorsieht. Ein weiteres großes Projekt konnte ebenfalls im vergangenen Jahr vorangetrieben werden. So kaufte der Verein, gefördert durch Ausgleichsgeldern aus dem Windkraftanlagenbau, etwa 10 Hektar Grünland nahe des Bistensees. „Diese Flächen sollen ökologisiert werden und so den Nährstoffeintrag in den Bistensee verringern“, erläuterte Ulrich. Geplant ist ebenfalls eine Renaturierung der dort entlang fließenden Oberen Sorge.

Ornithologe Horst Andritzke informierte, dass durch die Brutflöße für die Flussseeschwalben am Wittensee auch im vergangenen Jahr wieder einen riesiger Erfolg mit geschätzt 150 flüggen Jungvögeln erzielt werden konnte. Seit einer Woche liegen die Flöße wieder vor der Insel in Sande für die Seeschwalben bereit.

Abseits der Naturschutzarbeit nutzte der Vorsitzende Hans Ulrich die Versammlung aber auch, um sich bei seinem langjährigen Kassenwart und Geschäftsführer zu bedanken. Seit zehn Jahren kümmert sich Karl Klinke um die Finanzen und Mitgliederaufnahmen im Verein. „Du bist mir eine ganz große Stütze“, betonte der Vorsitzende und überreichte Klinke zum Dank ein Buchpräsent.