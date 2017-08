Test-Ergebnis : Brunnenwasser aus Rendsburg ist mit Nitrat belastet

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

Drei Wochen nach der Visite eines Labormobils für Brunnenwasser in Rendsburg liegen die Ergebnisse der Untersuchungen vor. Bei vier privat genutzten Zapfstellen in der Region Rendsburg wird nach Angaben des Vereins VSR-Gewässerschutz der gesetzlich erlaubte Grenzwert für Nitrat überschritten. 38 analysierte Grundwasserproben, unter anderem aus dem Rendsburger Stadtgebiet, waren unbelastet und enthielten keine Schadstoffe in bedenklichen Mengen. Am 25. Juli hatte das Labormobil auf dem Theatervorplatz Station gemacht.

In jeder zehnten untersuchten Probe habe die Nitratkonzentration oberhalb des Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter gelegen, teilte der Verein gestern mit. Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz fanden bei den Analysen 66 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen im Elsdorfer Ortsteil Westermühlen. Weitere mit Nitraten verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer auch in Rickert mit 61 Milligramm pro Liter (mg/l), in Büdelsdorf mit 64 mg/l und in Osterrönfeld mit 51 mg/l fest. Das Wasser sei wegen der Überschreitung der Trinkwasserverordnung nicht mehr für den Konsum geeignet, berichtete Physiker Harald Gülzow, der die Untersuchung leitete und die Proben auf dem Theatervorplatz entgegennahm.

Gülzow wies darauf hin, dass derart belastetes Wasser auch nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt werden dürfe. „Es besteht die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Diese können beim Absterben zum Fischsterben führen.“

Der VSR-Gewässerschutz kritisiert, dass bei den großen gewerblichen Biogasanlagen im Gegensatz zu den Massentierhaltungen ab dem kommenden Jahr die den Betrieb verlassenden Stickstoffmengen immer noch nicht transparent und kontrollierbar seien. Die nun als Ergänzung zur Düngeverordnung beschlossene Stoffstrombilanz müsse nur von landwirtschaftlichen Betrieben zur Überprüfung vorgelegt werden. „Damit können die gewerblichen Biogasanlagen weiterhin ganz legal zu einer erheblichen Belastung des Grundwassers beitragen“, so Gülzow.

Keinen Grund zur Sorge haben unterdessen die Kunden der Rendsburger Stadtwerke. Beim Leitungswasser aus den Speichern des städtischen Energieversorgers liegt der Nitrat-Gehalt weit unter den Grenzwerten (wir berichteten). Aufwendige Aufbereitung sorgt für gleichbleibende Sauberkeit. Zur Kontrolle der Wasserqualität führen die Stadtwerke regelmäßig Qualitätsmessungen in den Wasserwerken „Am Armensee“ und „Rendsburg-Süd, Schwabe“ durch. Die Untersuchung vom 10. Januar am Armsensee ergab einen Nitratwert von 1,39 Milligramm pro Liter. Im Werk „Schwabe“ lag der gemessene Wert bei 2,62 Milligramm je Liter.

von Frank Höfer

erstellt am 18.Aug.2017 | 10:12 Uhr