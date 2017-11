Todenbüttel : Brückenbau voll im Zeitplan

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl (4) 1 von 1

Die Demontage der Behelfsbrücke war mit einem spektakulären Kraneinsatz verbunden, der allen Verkehrsteilnehmern zeigte: Die Brückenbauarbeiten im Zuge der Kreisstraße 82 in Todenbüttel gehen zügig dem Ende entgegen. Die neue Brücke wird bereits einspurig befahren. Bis Weihnachten sollen auch die letzten Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten abgeschlossen sein, sodass das neue Bauwerk dann endgültig freigegeben werden kann.

„Von der Feststellung, dass die alte Brücke kaputt ist, bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücke, hat es nur drei Jahre gedauert“, sagt Kreisbauamtsleiter Martin Kruse. Das sei eine starke Leistung. „Wir haben den Zeitplan eingehalten, und wir haben das Budget eingehalten“, betonte Kruse.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Bauherr hat 540 000 Euro Eigenmittel in den Brückenneubau investiert. Die übrigen 75 Prozent der Gesamtbaukosten von 1,79 Millionen Euro hat das Land Schleswig-Holstein übernommen.

Im September 2014 diagnostizierte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) schwere Schäden an der über 100 Jahre alten K-82-Brücke über die Haaler Au in Todenbüttel. „Die Brücke war nicht mehr zu sanieren“, so Kruse. Der Kreis beschloss einen Brückenneubau und beantragte unverzüglich beim Land die nötigen Fördermittel im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG).

Seit der Feststellung des maroden Zustands wurde die alte Brücke nur noch einspurig im Wechselbetrieb befahren. Eine Ampelanlage sorgte dafür, dass die 1903 eingeweihte Brücke immer nur aus einer Richtung überquert werden konnte (wir berichteten).

2016 gab das Land grünes Licht für die beantragten GVFG-Mittel – und dann ging dieses Jahr alles ganz schnell. „Als erstes haben wir im Januar die Radwegbrücke aus Spannbeton, die neben der alten Autobrücke verlief, abgerissen“, erzählt Bauleiter Marc Stange vom LBV-SH. Die Radwegquerung musste weg, um Platz für eine Behelfsbrücke zu schaffen, die gleich anschließend errichtet wurde. Als dieses 24,86 Meter lange und 36 Tonnen schwere Provisorium eingesetzt war, konnte man im Februar den Abriss der alten Autobrücke in Angriff nehmen.

Bei der Gründung des neuen Bauwerks kamen elf Meter lange und 1,2 Meter dicke Bohrpfähle aus Stahlbeton zum Einsatz. Als Reminiszenz an die alte Brücke wurden bei der Gestaltung des stählernen Brückengeländers kreisrunde Elemente des Vorgängerbaus übernommen. Insgesamt wurden in der neuen Brücke 430 Kubikmeter Beton (à 2,5 Tonnen) und 54 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut. Die Arbeitsgemeinschaft zweier mittelständiger Bauunternehmen (Fritz Spieker und Heinrich Brandt) legte sich so richtig ins Zeug. Der hohe Wasserstand der Haaler Au war der alleinige Grund für eine sechswöchige Verzögerung, die einen für Ende Oktober geplanten Bauabschluss verhinderte. Trotzdem ist man beim Kreis und beim LBV-SH mit dem Baufortschritt insgesamt sehr zufrieden. „Hier hat alles richtig gut funktioniert“, bilanziert Martin Kruse, „es gab auch keinerlei Klagen vonseiten der Bevölkerung.“

Mithilfe eines für eine maximale Traglast von 130 Tonnen ausgelegten Autokrans wurde die Behelfsbrücke nun häppchenweise demontiert. Zuerst wurden die jeweils 1,6 Tonnen schweren Fahrbahnelemente eins nach dem anderen abgebaut, zum Schluss die beiden Gitterträger.

Etwa einen Monat müssen die Autofahrer nun noch mit dem Ampelbetrieb und der einspurigen Nutzung der neuen Brücke leben. Bis Weihnachten sollen die restlichen Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen sein – dann wird die neue Brücke über die Haaler Au komplett für den Verkehr freigegeben.