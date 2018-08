Schleswig-Holstein : Brücken im Check: Rader Hochbrücke trotz schlechter Noten standfest

Bei maroden Brücken liegt Schleswig-Holstein über dem Bundesdurchschnitt. Laut Landesbetrieb sind die Bauwerke sicher.

von Matthias Hermann

16. August 2018, 18:18 Uhr

Ein grüner Lkw steht an einer Lücke, wo sich vorher noch eine Brücke befand und jetzt nur noch Trümmer zu sehen sind. Der Einsturz des Viadukts der „Autostrada die Fiori“ hatte am Dienstag in der italienischen Hafenstadt mindestens 39 Tote gefordert. Die Bilder aus Genua hatten sicher noch viele Pendler im Kreis auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit im Kopf. Beim Überqueren einer Brücke dann ein mulmiges Gefühl – doch ist dies berechtigt?

Rund ein Achtel der Brücken in Deutschland ist laut Bundesverkehrsministerium in einem schlechten Zustand. Immer weniger Bauwerke verdienen sich das Prädikat „gut“ oder gar „sehr gut“, das in regelmäßigen Abständen mit einer sogenannten Zustandsnote (1,0 bis 4,0) vergeben wird. Auch wenn sich die Lage in den letzten Jahren verbessert hat, liegt Schleswig-Holstein mit 13 Prozent immer noch knapp über dem Bundesdurchschnitt der maroden Brückenbauwerke (3,0 und schlechter). Und auch in Rendsburg-Eckernförde besteht Sanierungsbedarf, zudem gibt es mindestens ein wohlbekanntes „Sorgenkind“

.

Grund zur Panik gibt es nicht

„Alle Brücken in der Obhut des Landesbetriebs sind sicher“, erklärt Matthias Paraknewitz vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) in Rendsburg und bestätigt damit Verkehrsminister Bernd Buchholz. Buchholz sagte am Dienstag: „Sämtliche Brücken sind nach allen Regeln deutscher Industrienormen und deutscher Ingenieurskunst individuell geplant und den örtlichen Gegebenheiten angepasst worden.“ Noch wichtiger sind allerdings die regelmäßigen Prüfungen, im Fall der Rader Hochbrücke finden sogar halbjährliche Sonderkontrollen statt.

Dass die Brücken das Ende ihrer Nutzungsdauer früher als geplant erreichen würden, hat laut Paraknewitz vor allem zwei Gründe: „Dies hängt zum einen mit klimatischen Einflüssen zusammen. Zum anderen hat es eine deutliche Zunahme der prognostizierten Lasten gegeben.“ Die Bauwerke sind ursprünglich nicht für den überproportional angestiegenen Schwerlastverkehr ausgelegt. Mit dramatischen Folgen: Die Belastung durch einen 40-Tonner entspricht der von mehreren zehntausend Autos. „Das lässt die Brücken früher altern“, so Paraknewitz. Bis zum Lebensende der „Sorgenkinder“ im Kreis kann auf die Standfestigkeit von Rader Hochbrücke oder Eiderbrücke aber vertraut werden.

Eine lange Restnutzungsdauer hat, nach der Instandsetzung und Erneuerung des Korrosionsschutzes, die 1913 eröffnete Rendsburger Eisenbahn-Hochbrücke. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau rechnet damit, dass das stählerne Wahrzeichen noch gut 50 Jahre vor sich hat. Dadurch zu dem Ergebnis zu kommen, dass Stahlkonstruktionen den Brücken aus Spannbeton, Stahlbeton oder Verbundbrücken in ihrer „Haltbarkeit“ überlegen seien, hält Paraknewitz für unzulässig: „Die Lebensdauer von Brücken kann immer nur individuell betrachtet werden.“