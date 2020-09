Fussball-Landesliga Schleswig : Brisantes Derby zum Saisonauftakt: Der BTSV empfängt den TuS Rotenhof

Der TSV Kropp muss am 1. Spieltag beim TuS Collegia Jübek antreten.

Joachim Hobke

18. September 2020, 16:27 Uhr

Rendsburg | Brisanter hätte der Auftakt in der Fußball-Landesliga Schleswig für die Aufsteiger Büdelsdorfer TSV und TuS Rotenhof nicht sein können. Beide Teams stehen sich am Sonnabend im direkten Duell gegenüber (14 Uhr, Eiderstadion). Oberliga-Absteiger TSV Kropp ist am Sonntag (12 Uhr) beim TuS Collegia Jübek gefordert.

Büdelsdorfer TSV – TuS Rotenhof (Sonnabend, 14 Uhr)

„Endlich geht es wieder los.“ Frank Weschke kann den Anpfiff von Schiedsrichter Falk Schmidt kaum abwarten. Und dass mit dem TuS Rotenhof der Kreisrivale ins Eiderstadion kommt, macht die Sache für den Trainer des Büdelsdorfer TSV „so richtig rund. Ein Derby zum Auftakt, gutes Wetter und 500 Fans dürfen ins Stadion – was will man mehr?“

Auch TuS-Coach „Hermi“ Lausen blickt der Partie erwartungsvoll entgegen. „Nach dem Highlight mit dem Pokalspiel gegen Phönix Lübeck unter der Woche ist es gut, dass es gegen Büdelsdorf geht. Da kommt gar nicht erst die Gefahr auf, dass die Spannung bei meinen Spielern abnimmt. Alle sind heiß.“ Schließlich war der BTSV in der vergangenen Saison beim Titelgewinn des TuS neben der SG Langenhorn/Enge eines von zwei Teams, gegen das der spätere Meister Federn lassen musste. Vor 353 Tagen trotzte man den Rotenhöfern im Hinspiel ein 1:1 ab. Das Rückspiel fiel dann Corona zum Opfer. Weschke: „Klar war das Unentschieden damals schön. Aber das ist so weit weg. Das ist jetzt eine neue Saison – und jeder muss sowieso erst einmal gucken, wo er nach der langen Pause steht. Ich glaube, dass individuelle Aktionen das Spiel entscheiden werden.“ Lausen sieht es ähnlich: „Der BTSV verfügt mit Niklas Knutzen, Frane Dundov, oder Marius Augustyniak über Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Aber auch wir haben gute Individualisten. Welche Dynamik das Spiel bekommt, ist schwer vorherzusagen.“

Dass sein Team wegen des Pokalspiels unter der Woche ein Kraftproblem bekommen könnte, glaubt der TuS-Coach nicht. „Wir hatten drei Tage Zeit, um uns auszuruhen. Das darf keine Ausrede sein.“ Zudem stoßen mit Dennis Bienwald und Christoph Ruback zwei Spieler nach auskurierter Verletzung zum Kader hinzu. Lausen: „Wir können bis auf Lewin Traulsen in Bestbesetzung antreten.“ Weschke wird hingegen auf Can Yurt (Kreuzbandriss), Louis Reincke (Oberschenkelzerrung) und Julian Meyert (privat verhindert) verzichten müssen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Medin Isovic (angeschlagen). „Aber wir haben einen breiten Kader und werden das irgendwie kompensieren.“

TuS Collegia Jübek – TSV Kropp (Sonntag, 12 Uhr)

Vor gut zwei Wochen verloren die Kropper in der 2. Qualifikationsrunde des Landespokals mit 1:4 in Jübek. „Wir fahren zwar als Außenseiter nach Jübek, wollen aber unbedingt eine Auftakt-Niederlage vermeiden. Beim Pokalspiel lief es ja über weite Strecken schon recht ordentlich und wir sind erst in der Schlussphase etwas eingebrochen“, sagt der neue TSV-Coach Dennis Usadel, der auf Melf Fildebrandt aus beruflichen Gründen verzichten muss. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Jan-Ole Bruhns und Linus Kunze.